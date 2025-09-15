Camacho condiciona debate de reformas electorales en la Asamblea

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/luis-eduardo-camacho" target="_blank"><b>El diputado Luis Eduardo Camacho</b>, </a><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/luis-eduardo-camacho" target="_blank">presidente de la Comisión de Gobierno</a></b>, adelantó que el debate sobre las reformas electorales dependerá de la propia<b> <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/an-asamblea-nacional" target="_blank">Asamblea Nacional </a></b>y no de lo que definan 'grupos externos'.<b>Camacho </b>precisó que <b>el proyecto que impulsará en la comisión será uno nacido desde el Legislativo</b>. 'Al proyecto que yo le voy a dar trámite de reformas electorales va a ser al que nazca de esta Asamblea o a esos grupos que se reúnen para pretender darle cátedra y directrices a la Asamblea', manifestó en el pleno.El parlamentario aprovechó su intervención para <b>reiterar que ha sido blanco de ataques por parte de diputados a quienes calificó de 'radicales deshonestos'</b>, pero subrayó que su agenda de trabajo se mantiene. 'El miércoles en la próxima reunión de la comisión vamos a tratar un proyecto del procurador anterior que quedó pendiente y que no ha sido retirado por el actual', indicó.Con sus declaraciones, <b>Camacho </b>marca distancia de las iniciativas promovidas desde sectores de la sociedad civil que han impulsado cambios en materia electoral, insistiendo en que el poder de decisión reside en el Parlamento.