Camacho condiciona debate de reformas electorales en la Asamblea

Camacho señaló que las reformas electorales deberán emanar de la Asamblea y no de grupos externos que busquen influir en el debate parlamentario.
Por
Darine Waked
  • 15/09/2025 17:12
El presidente de la Comisión de Gobierno afirmó que solo respaldará propuestas surgidas desde el Legislativo, descartando lineamientos externos en la discusión de cambios electorales

El diputado Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, adelantó que el debate sobre las reformas electorales dependerá de la propia Asamblea Nacional y no de lo que definan “grupos externos”.

Camacho precisó que el proyecto que impulsará en la comisión será uno nacido desde el Legislativo. “Al proyecto que yo le voy a dar trámite de reformas electorales va a ser al que nazca de esta Asamblea o a esos grupos que se reúnen para pretender darle cátedra y directrices a la Asamblea”, manifestó en el pleno.

El parlamentario aprovechó su intervención para reiterar que ha sido blanco de ataques por parte de diputados a quienes calificó de “radicales deshonestos”, pero subrayó que su agenda de trabajo se mantiene. “El miércoles en la próxima reunión de la comisión vamos a tratar un proyecto del procurador anterior que quedó pendiente y que no ha sido retirado por el actual”, indicó.

Con sus declaraciones, Camacho marca distancia de las iniciativas promovidas desde sectores de la sociedad civil que han impulsado cambios en materia electoral, insistiendo en que el poder de decisión reside en el Parlamento.

