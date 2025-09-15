Camacho advierte que no apoyará cambios al reglamento interno de la Asamblea

El diputado Luis Eduardo Camacho dejó claro este lunes en el pleno de la Asamblea Nacional que no prestará su voto para ninguna modificación al reglamento interno, en medio de los señalamientos de colegas a quienes tildó de “radicales deshonestos”.

“Le anuncio a la presidenta de la Comisión de Credenciales que con mi voto no van a contar para ninguna modificación al reglamento interno de la Asamblea, para que lo sepa”, expresó el también presidente de la Comisión de Gobierno, durante su intervención.

Camacho, quien denunció una campaña de ataques en su contra, envió un mensaje directo a los jefes de bancada de los partidos políticos, a quienes instó a reunirse para abordar el futuro del Legislativo.

“No hablo de los libres postulados, los radicales según esto. Hablo de los partidos políticos. Es necesario que tengamos una reunión entre partidos políticos para abordar el tema de aquí de la Asamblea”, recalcó.

El legislador también lanzó advertencias a sus colegas Neftalí Zamora y Luis Duke, así como al asesor Silva, a quienes acusó de estar detrás de la campaña en su contra.