Cambio al reglamento interno anticipa discusión agria en la Asamblea

El diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), anunció ayer en el pleno de la Asamblea Nacional que votará en contra de cualquier modificación al reglamento interno.

“Le anuncio a la presidenta de la Comisión de Credenciales que con mi voto no van a contar para ninguna modificación al reglamento interno de la Asamblea, para que lo sepa”, afirmó.

Camacho, quien también preside la Comisión de Gobierno, denunció “ataques” y “señalamientos” en su contra por parte de otros diputados, a los que calificó como “radicales deshonestos”.

La postura de Camacho, figura clave en el oficialista partido Realizando Metas (RM), podría complicar la discusión de los cambios al Reglamento Interno, dada la importante influencia y peso político del diputado en la bancada del colectivo.

A pesar de esto, la Comisión de Credenciales continuó ayer el análisis de 16 proyectos de ley que suman más de 247 artículos, los cuales buscan reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, durante su cuarta sesión.

La diputada Dana Castañeda, presidenta de Credenciales y copartidaria de Camacho, indicó que ya se han alcanzado consensos en los artículos relacionados con las funciones del presidente, del secretario y de la junta directiva.

Asimismo, se avanzó en la revisión de los artículos que otorgan mayores atribuciones a la junta directiva ampliada, integrada por los miembros de la actual junta directiva y los representantes de las bancadas existentes.

Sin embargo, diputados como Neftalí Zamora, de Vamos señalan que no habrá cambios en temas como los de reglamento interno, precisamente porque una figura como Castañeda preside la Comisión de Credeciales.

Al ser consultado por ‘El Polígrafo’ de La Estrella de Panamá sobre este tema, Zamora afirmó que las propuestas legislativas para modificar el reglamento interno “no se van a mover”.

“Me sorprendería gratamente y espero que se defina una hoja de ruta clara y que se discuta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea. Ya con eso Dana Castañeda me calla la boca y espero que me la calle. Hoy no pasa eso, desgraciadamente”, expresó el diputado de la bancada de Vamos.

Camacho dejó claro, además, que tampoco respaldará ninguna reforma al Código Electoral que no salga de la Asamblea. Esto en referencia a lo que se discute en la Comisión de Reformas Electorales, donde distintos sectores políticos, incluyendo a RM, están debatiendo cambios a la normativa y que se espera entren a regir, para el próximo torneo electoral de 2029.