Comisión de Gobierno arremete contra el Órgano Judicial y critica su ausencia

La discusión del proyecto de ley 229 que adopta y actualiza la organización judicial de la provincia de Panamá Oeste formó parte de la sesión de este martes de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.

Esta normativa, presentada por la diputada Patsy Lee, fue discutida por los comisionados, que en su mayoría criticaron la gran ausencia del Órgano Judicial en esta discusión.

Según detalló Lee, tanto al Órgano Judicial como al Ministerio Público se le ha solicitado una emisión de concepto sobre esta organización judicial de la provincia de Panamá Oeste, sin embargo no se ha recibido respuesta.

Siguen esperando al Órgano Judicial en la Asamblea Nacional

Durante las diversas intervenciones, hubo señalamientos por la ausencia de representantes del Órgano Judicial en la discusión y, sobre todo, la inexistencia de su opinión sobre este proyecto de ley.

“Cada uno de los magistrados y magistradas tiene que responder, no estamos hablando de cualquier tipo de ley... que reorganiza la justicia que es su propio ente, su propia materia”, dijo Roberto Zúñiga.

Por su parte, Luis Duke resaltó que ”el Órgano Judicial no está siendo responsable ni con sus acciones, ni tampoco con los mensajes que está transmitiendo”.

Janine Prado, José Pérez Barboni y el propio presidente de la Comisión, Luis Eduardo Camacho, lamentaron no dar un aval totalmente informados.

Organización Judicial de Panamá Oeste avanza a segundo debate

El proyecto de ley 229 que adopta y actualiza la organización judicial de la provincia de Panamá Oeste fue aprobado y continuará su discusión en segundo debate.

Tanto la proponente, la diputado Pasty Lee, como Luis Eduardo Camacho harán un nuevo intento por lograr una emisión de concepto por parte del Órgano Judicial como del Ministerio Público.

Actualmente, existen 464 funcionarios judiciales en la provincia de Panamá Oeste.