Demanda contra candidatura de Mulino: 73 páginas de chat y confabulaciones

La Estrella de Panamá publica el juego de capturas de pantalla y documentos notariados que demuestran el origen y objetivo de la demanda de inconstitucionalidad que se interpuso en la Corte Suprema de Justicia contra la candidatura presidencial de José Raúl Mulino en 2024.

En las capturas que tuvo acceso La Estrella de Panamá, tras la publicación de Arca Media, se observan supuestas conversaciones entre Carlos Ernesto González Ramírez y Karsima Karamanites.

Las capturas fueron presentadas ante la Notaria Segunda del Circuito de Panamá.

Estos documentos fueron presentados ante el notario Fabián Ruiz Sánchez, notario Segundo del Circuito de Panamá, a solicitud de Karamanites.

Las conversaciones son entre el 10 de marzo de 2024, desde las 1:33 p.m., hasta este jueves 23 de mayo de 2024, hasta las 1:22 p.m.

A continuación, vea el archivo con las 73 páginas notariadas por Karamanites.