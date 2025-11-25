Demanda contra candidatura de Mulino: 73 páginas de chat y confabulaciones

<b>La Estrella de Panamá</b> publica el juego de capturas de pantalla y documentos notariados que demuestran el origen y objetivo de la demanda de inconstitucionalidad que se interpuso en la Corte Suprema de Justicia contra la candidatura presidencial de José Raúl Mulino en 2024.En las capturas que tuvo acceso <b>La Estrella de Panamá</b>, tras la publicación de <b>Arca Media</b>, se observan supuestas conversaciones entre Carlos Ernesto González Ramírez y Karsima Karamanites.Las capturas fueron presentadas ante la Notaria Segunda del Circuito de Panamá.Estos documentos fueron presentados ante el notario Fabián Ruiz Sánchez, notario Segundo del Circuito de Panamá, a solicitud de Karamanites.Las conversaciones son entre el 10 de marzo de 2024, desde las 1:33 p.m., hasta este jueves 23 de mayo de 2024, hasta las 1:22 p.m.<b>A continuación, vea el archivo con las 73 páginas notariadas por Karamanites.</b>