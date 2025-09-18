Diputada Brenes sobre renuncia de Cabezas Justavino: ‘Será interesante tener nuevo subcontralor’

<b><a href="/tag/-/meta/anel-flores">Anel Flores, contralor general de la República</a></b>, se refirió al tema, especialmente por la polémica generada al aceptar la renuncia.Al respecto, explicó que, en efecto, recibió la nota que estaba dirigida <b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera">al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera</a></b>.'<i>En efecto, él presentó una nota que la recibí yo, obviamente, y por conducto mío se le fue transmitida al presidente de la Asamblea</i>', dijo <b><a href="/tag/-/meta/anel-flores">Flores</a></b> a los medios de comunicación durante un recorrido en la Ciudad de la Salud.Tras la confirmación de la renuncia de<b> Cabezas Justino</b>, la Contraloría General de la República aseguró que <i>'reconoce la importancia que conlleva este cargo dentro de la estructura administrativa y ratifica que las funciones propias de la Subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública'.</i><b>Cabezas Justavino</b> fue designado en el cargo en enero de 2024, tras ser elegido por mayoría en la<b><a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional"> Asamblea Nacional </a></b>junto a <b><a href="/tag/-/meta/anel-flores">Anel Flores</a></b>, como contralor y subcontralor de la República de Panamá, respectivamente.En el perfil oficial del subcontralor, la entidad lo destaca como <i>'experto en el ámbito tributario panameño con más de 40 años de experiencia en auditoría, fiscalización, consultoría de impuestos y docencia'.</i>Tras divulgarse la noticia, la Contraloría General reiteró <i>'que el trabajo de fiscalización, control y acompañamiento a las entidades del Estado se mantiene con absoluta normalidad, garantizando la continuidad de los procesos en curso y la estabilidad en el ejercicio de nuestras funciones constitucionales'.</i>