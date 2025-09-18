Diputada Brenes sobre renuncia de Cabezas Justavino: ‘Será interesante tener nuevo subcontralor’

“ Va a ser interesante tener un subcontralor nuevo porque sabemos que es una entidad bastante delicada, así que esperamos contar con el mejor talento al servicio del país desde este cargo ”, mencionó Brenes , este jueves, durante su participación a un evento logístico.

Recordó que las recomendaciones del nuevo perfil tienen que pasar por la Asamblea Nacional, principalmente, por la Comisión de Credenciales.

La diputada de la Coalición Vamos, Alexandra Brenes , confesó que la vancada independiente se encuentra analizando la renuncia del subcontralor Elí Felipe Cabezas Justavino.

Contralor

Anel Flores, contralor general de la República, se refirió al tema, especialmente por la polémica generada al aceptar la renuncia.

Al respecto, explicó que, en efecto, recibió la nota que estaba dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Herrera.

“En efecto, él presentó una nota que la recibí yo, obviamente, y por conducto mío se le fue transmitida al presidente de la Asamblea”, dijo Flores a los medios de comunicación durante un recorrido en la Ciudad de la Salud.

Tras la confirmación de la renuncia de Cabezas Justino, la Contraloría General de la República aseguró que “reconoce la importancia que conlleva este cargo dentro de la estructura administrativa y ratifica que las funciones propias de la Subcontraloría continuarán desarrollándose de manera normal, en estricto apego a lo que establece la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública”.

Cabezas Justavino fue designado en el cargo en enero de 2024, tras ser elegido por mayoría en la Asamblea Nacional junto a Anel Flores, como contralor y subcontralor de la República de Panamá, respectivamente.

En el perfil oficial del subcontralor, la entidad lo destaca como “experto en el ámbito tributario panameño con más de 40 años de experiencia en auditoría, fiscalización, consultoría de impuestos y docencia”.

Tras divulgarse la noticia, la Contraloría General reiteró “que el trabajo de fiscalización, control y acompañamiento a las entidades del Estado se mantiene con absoluta normalidad, garantizando la continuidad de los procesos en curso y la estabilidad en el ejercicio de nuestras funciones constitucionales”.