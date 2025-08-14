Diputada Prado revela quién rompió el bloque y dio presidencia de Comisión de Gobierno a Luis Eduardo Camacho

La diputada Janine Prado, de la Coalición Vamos, reveló esta mañana el nombre del diputado que votó fuera de línea con el Grupo de los 37 y otorgó la presidencia de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales a Luis Eduardo Camacho de Realizando Metas (RM).

“En la comisión de gobierno nos llevamos la lamentable sorpresa de que el diputado Didiano Pinilla, siendo parte de los diputados que votamos el primero de julio en un solo bloque, decide dar su voto en favor del diputado Camacho”, manifestó Prado durante la edición matutina de TVN Noticias.

“Para mí lo importante aquí es que principalmente le queda un gran reto a esa nueva junta directiva de la comisión de gobierno de poder trabajar en pro y en beneficio del país. Y que no ocurra como el año pasado que vimos proyectos engavetados y otros que entraban hoy miércoles al pleno de la asamblea y al día siguiente se estaban llamando para ya ser debatidos en la Comisión de Gobierno.”

Prado también detalló cuáles serán las prioridades en la agenda de la comisión. “En la Comisión de Gobierno está el proyecto antibotellas, ahora entraron dos proyectos del procurador, uno que probablemente se conjugue con este proyecto antibotellas y también un proyecto anticorrupción importante. Tenemos desde la bancada, importantes proyectos en este tema, la imprescriptibilidad de los delitos contra el Estado se volvió a presentar por parte del diputado Palacios y esta bancada para que las empresas condenadas por actos de corrupción no puedan seguir licitando con el Estado”, apuntó la diputada.

Además, comentó sobre la influencia del Ejecutivo en el Legislativo. “Si el presidente de la República dice que tiene un asesor que es un enlace con la Asamblea Nacional, lo podemos entender desde el punto de vista de temas legislativos meramente, no de la conformación de la comisión ni de Credenciales, ni de Presupuesto, ni de Gobierno, ni de ninguna otra. Porque entonces el rol que por Constitución corresponde es el de la Asamblea Nacional fiscalizadora del Ejecutivo, no a la inversa”, cuestionó.