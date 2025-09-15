Diputado Gaitán Beitía propone tipificar el nepotismo como delito en Panamá

<b>El diputado Eduardo Alejandro Gaitán Beitia</b> presentó ante el pleno de la <b>Asamblea Nacional</b> un anteproyecto de ley que <b>busca sancionar penalmente el nepotismo en la administración pública.</b>'Con la presentación de este proyecto de ley busco que los panameños se sientan un poco menos indignados. Ya es suficiente ver en redes sociales casos de nepotismo a diario', expresó el parlamentario durante su intervención.La iniciativa plantea que el funcionario que favorezca a familiares en el acceso a cargos públicos <b>enfrente penas de entre tres y cinco años de prisión</b>. Además, <b>quienes resulten beneficiados con tales nombramientos también deberán cumplir condenas de uno a tres años.</b><b>Gaitán Beitía</b> subrayó que el objetivo es garantizar mayor transparencia en el sector público y frenar prácticas que han generado rechazo ciudadano. 'Con este instrumento se busca fortalecer la equidad en la administración pública y que los nombramientos no se den por simples lazos familiares, sino por mérito y no por parentesco', señaló.El proyecto deberá ahora seguir su curso en la <b>Asamblea</b>, donde pasará al análisis de las comisiones legislativas competentes antes de iniciar el debate formal.