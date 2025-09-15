Diputado Gaitán Beitía propone tipificar el nepotismo como delito en Panamá

El diputado Eduardo Alejandro Gaitán Beitia presentó ante el pleno de la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca sancionar penalmente el nepotismo en la administración pública.

“Con la presentación de este proyecto de ley busco que los panameños se sientan un poco menos indignados. Ya es suficiente ver en redes sociales casos de nepotismo a diario”, expresó el parlamentario durante su intervención.

La iniciativa plantea que el funcionario que favorezca a familiares en el acceso a cargos públicos enfrente penas de entre tres y cinco años de prisión. Además, quienes resulten beneficiados con tales nombramientos también deberán cumplir condenas de uno a tres años.

Gaitán Beitía subrayó que el objetivo es garantizar mayor transparencia en el sector público y frenar prácticas que han generado rechazo ciudadano. “Con este instrumento se busca fortalecer la equidad en la administración pública y que los nombramientos no se den por simples lazos familiares, sino por mérito y no por parentesco”, señaló.

El proyecto deberá ahora seguir su curso en la Asamblea, donde pasará al análisis de las comisiones legislativas competentes antes de iniciar el debate formal.