Diputados Brenes y Duke reaccionan a participación de Vamos en ‘convivio’ de Mulino

Diputados de la coalición Vamos se pronuncian sobre la participación de sus compañeros de bancada en la reunión privada organizada por el presidente de la república, José Raúl Mulino, tras la aprobación de la Ley No. 462, que regirá la Caja de Seguro Social (CSS).

Terminó señalando que anteriormente estos diputados tomaron una posición alineada con el ejecutivo en el tema de la CSS, y próximamente podría ser de la misma forma con la mina.

El diputado Luis Duke también se pronunció diciendo que no se quedará callado ante lo que no es transparente. “Cuando corrimos a través de Vamos, lo hicimos para cambiar la forma de hacer política. No para hacer lo que tanto criticábamos en campaña. Ayer, lo correcto era sencillo: hablar claro, decirle al país por qué ibas a esa reunión con el presidente... y luego explicar qué pasó ahí. Dar la cara, pues”, destacó.

También dijo que aquellos de sus colegas y compañeros de bancada que se quedaron callados “como si no debieran explicaciones”, no debieron tener esa actitud con sus votantes.

Asimismo criticó la reunión, cuestionando “¿Desde cuándo en un Estado con separación de poderes, un presidente “agradece” con cenas a los diputados que lo apoyaron?”.