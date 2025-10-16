‘El PRD es un cascarón vacío’, dice Aura Mora en medio de la reestructuración interna

La candidata a la primera vicepresidencia del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Aura Mora, lanzó fuertes críticas contra la actual dirigencia del colectivo, al que calificó como “un cascarón vacío” que ha perdido su rumbo político y no brinda espacios reales de participación a las nuevas generaciones.

Mora aseguró que el PRD “se ha quedado rezagado frente a otros movimientos políticos” y que el partido “carece de una visión de futuro y de una estructura que inspire a los jóvenes a involucrarse en la vida política del país”.

“El PRD ha dejado a una generación de jóvenes a la deriva, sin una dirigencia que los motive, porque muchos se han enquistado en el poder y solo piensan en sus propios intereses”, manifestó la aspirante en el programa Cuarto Poder.

La aspirante a la primera vicepresidencia, cargo que quedó vacante tras la renuncia de Crispiano Adames, luego de la derrota electoral del PRD en 2024, enfatizó que el partido necesita una reestructuración profunda, ya que “no hay un verdadero planteamiento de oposición ni una actualización ideológica”.

“Se están inventando liderazgos a conveniencia y no se permite que los mejores cuadros compitan por cargos de elección, porque deben enfrentarse al amiguismo y al poder económico. A los jóvenes los han castrado políticamente, y esa es la fórmula que ha llevado al partido al descalabro”, advirtió Mora.

Aura Mora también lamentó que desde hace más de 15 años el PRD haya abandonado la formación política interna y la organización de cuadros, además de no contar con una estructura organizada que brinde oportunidades de llegar a las secretarías nacionales o a espacios de participación. “Hoy el PRD es un barco a la deriva”, afirmó.

Denunció además una desconexión total entre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), las bases y el Directorio Nacional, señalando que los procesos internos se han reducido a listas cerradas donde “solo aparecen los amigos y los mismos de siempre”.

“No es posible que las mismas personas que perdieron aparatosamente en las pasadas elecciones hoy aspiren a dirigir el PRD. Si seguimos haciendo las cosas igual, el resultado será otra derrota electoral”, puntualizó.

Finalmente, Mora hizo un llamado a las bases y a los directores del partido para recuperar el legado torrijista y evitar que, según dijo, “el PRD continúe destruyéndose desde adentro”.