‘El PRD es un cascarón vacío’, dice Aura Mora en medio de la reestructuración interna

<b>La candidata a la primera vicepresidencia del <a href="/tag/-/meta/prd-partido-revolucionario-democratico">Partido Revolucionario Democrático (PRD)</a>, Aura Mora</b>, lanzó fuertes críticas contra la actual dirigencia del colectivo, al que calificó como 'un cascarón vacío' que ha perdido su rumbo político y no brinda espacios reales de participación a las nuevas generaciones.Mora aseguró que el PRD <i>'se ha quedado rezagado frente a otros movimientos políticos'</i> y que el partido <i>'carece de una visión de futuro y de una estructura que inspire a los jóvenes a involucrarse en la vida política del país'.</i><i>'El PRD ha dejado a una generación de jóvenes a la deriva, sin una dirigencia que los motive, porque muchos se han enquistado en el poder y solo piensan en sus propios intereses', </i>manifestó la aspirante en el programa Cuarto Poder.<b>La aspirante a la primera vicepresidencia, cargo que quedó vacante tras la renuncia de Crispiano Adames</b>, luego de la derrota electoral del PRD en 2024, enfatizó que el partido necesita una reestructuración profunda, ya que<i> 'no hay un verdadero planteamiento de oposición ni una actualización ideológica'.</i><i>'Se están inventando liderazgos a conveniencia y no se permite que los mejores cuadros compitan por cargos de elección, porque deben enfrentarse al amiguismo y al poder económico. A los jóvenes los han castrado políticamente, y esa es la fórmula que ha llevado al partido al descalabro'</i>, advirtió Mora.<b>Aura Mora también lamentó que desde hace más de 15 años el PRD haya abandonado la formación política interna</b> y la organización de cuadros, además de no contar con una estructura organizada que brinde oportunidades de llegar a las secretarías nacionales o a espacios de participación. 'Hoy el PRD es un barco a la deriva', afirmó.<b>Denunció además una desconexión total entre el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)</b>, las bases y el Directorio Nacional, señalando que los procesos internos se han reducido a listas cerradas donde 'solo aparecen los amigos y los mismos de siempre'.<i>'No es posible que las mismas personas que perdieron aparatosamente en las pasadas elecciones hoy aspiren a dirigir el PRD. Si seguimos haciendo las cosas igual, el resultado será otra derrota electoral',</i> puntualizó.Finalmente, Mora hizo un llamado a las bases y a los directores del partido para recuperar el legado torrijista y evitar que, <b>según dijo</b>, 'el PRD continúe destruyéndose desde adentro'.