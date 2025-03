¿Fuego en el paraíso? Reproches e insultos ahondan diferencias en Vamos

Discusiones a viva voz en los pasillos de la Asamblea Nacional, acusaciones de “infiltración” de partidos y reproches por la crítica en redes, fueron parte del repertorio de recriminaciones que afloró este martes dentro de la coalición Vamos.

Las votaciones sobre el proyecto de ley 163 que busca reformar la Caja de Seguro Social (CSS), aprobado este lunes en segundo debate, fue la chispa que prendió el barco independiente durante una reunión ayer, que dejó en evidencia las diferencias en el colectivo.

El tinglado político arrancó a puertas cerradas en el salón de reuniones de la bancada, donde se debía elegir la representación del grupo para la Comisión de Reformas Electorales.

La Estrella de Panamá conoció que, ya al final de la reunión, la discusión comenzó con un reclamo del diputado Jhonatan Vega, quien cuestionó a los colegas de su fuerza política que habrían votado en contra del proyecto 163, particularmente las diputadas Walkiria Chandler, Yamireliz Chong y Alexandra Brenes. Igualmente, cuestionó los argumentos con los que estas sustentaron sus planteamientos. Según Vega, estas estarían “dejando mal” a la posición de bloque de Vamos.

Al reclamo de Vega se sumaría luego el diputado Betserai Richards, quien habría elevado el tono de las críticas, calificado de “paja” y “mentira” los argumentos que han utilizado Chandler, Chong y Brenes para sustentar sus posturas en la votación, señalándolas de ser “PRD Kosher”, en referencia a una supuesta vinculación con el Partido Revolucionario Democrático.

“Se cayeron las máscaras. Quedó al descubierto quiénes son los infiltrados de Benicio Robinson en la bancada de Vamos. Lamentablemente, el populismo del PRD contagió a nuestras colegas comunistas Walkiria Chandler, Alexandra Brenes y Yamireliz Chong. Aliarse con un partido que saqueó al país por tanto tiempo es un error que les pasará factura”, manifestó Richards en su cuenta de la red social X después de que había transcendido la bronca en la bancada.

En medio de la discusión, las diputadas aludidas habrían ripostado que estas votaron “a conciencia” y que lo hicieron porque consideraban que el proyecto 163 afecta “gravemente” a la población. Entre otros aspectos, el sector de Vamos, contrario a la propuesta oficialista, critica que este posterga un posible aumento a la edad de jubilación y permite la “privatización” de los fondos de pensiones. Cuestionan además que la propuesta establece un sistema de capitalización individual, que según estos ofrece una tasa de reemplazo “inferior al 30%” del salario, en contraste con el sistema solidario que “daría un 60%” de tasa de reemplazo.

Fuente legislativas indicaron que el aireado intercambio se fue elevando rápidamente hasta llegar a insultos directos, en el que incluso salió a relucir una pieza de lencería en forma de “regalo” a Richards, donde una diputada invitó a este a “utilizarla” antes de dirigirle la palabra al resto de la bancada, lo que enfureció al diputado. La reunión terminó a gritos y con la salida abrupta de varios parlamentarios del salón de reuniones.

“Fuimos atacadas verbalmente por el diputado Richards, porque él considera que haber votado en contra de este proyecto de ley lo afecta personalmente a él, que las personas afuera le están diciendo vende patria, vendido y más, pero eso no es responsabilidad de ninguna de las personas que votamos en contra. Aquí todo mundo tuvo el tiempo de estudiar y analizar el proyecto de ley. Fue por eso que votamos como votamos. Aquí no estamos a favor de la izquierda ni a favor del Ejecutivo. Votamos por conciencia”, sostuvo la diputada Chong ante los medios luego del incidente.

Vega también reaccionó luego en sus redes: “¿Vote en contra del pueblo? Por supuesto que no, yo voté a conciencia, bajo mis principios, que no han cambiado. Y logramos eliminar lo que el pueblo no se merecía. NO se aumentó la edad de jubilación, NO se privatizaron los fondos estatales”, expresó el diputado en su cuenta de X.

Horas antes del desencuentro, Juan Diego Vázquez, quien estuvo en la reunión, pero se retiró antes del pleito, habría quitado hierro a los rumores sobre divisiones a lo interno de Vamos, destacando los puntos en los que “sí coincidieron” los miembros de su colectivo, y atribuyó la tensión a “diferencia de criterios”. Pero, tras la trifulca, pidió “disculpas” en sus redes sociales.

“Es una pena que un equipo político que surgió para hacer buena política sea el centro de una discusión de dimes y diretes. Al país le ofrezco mis disculpas y además les doy mi palabra que tomaremos acción para trabajar de la forma seria y honesta como nos comprometimos”, dijo.

En un tono parecido, la cuenta oficial de Vamos emitió un comunicado en el que adelantaron que “tomarán medidas” para que esa situación no se repita y que “harán cumplir el Código de Ética” de la organización.

Se espera que hoy los diputados aprueben en tercer y último debate el proyecto.