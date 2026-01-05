Habilitación de diputados suplentes marcan el inicio de sesiones legislativas

La Asamblea Nacional celebró su primera sesión ordinaria del año, bajo la presidencia de Jorge Herrera, marcada por la habilitación de suplentes de varios diputados y por las primeras incidencias que adelantaron los temas que dominarán la agenda legislativa en los próximos meses. Durante la lectura de correspondencia se oficializó la habilitación de suplentes tanto por periodos cortos como por lapsos que se extenderán hasta el cierre del periodo legislativo.

Entre los casos figura el del diputado Néstor Guardia, quien habilitó a su suplente Berta Moreno desde el 5 de enero hasta el 30 de junio de 2026, uno de los periodos más prolongados. También se informó que el diputado Alain Cedeño habilitó a Alain Cedeño Navarro hasta el 30 de abril de 2026, mientras que Sergio Rafael Gálvez autorizó a su suplente Mercedes Gálvez hasta esa misma fecha. Otros diputados habilitaron suplentes por semanas específicas. Carlos Saldaña delegó su curul a Tatiana Morales del 5 al 29 de enero; Juan Manuel Guevara a Justino Antonio Banda hasta el 31 de enero; Medin Jiménez a Ariel Ríos por el mismo periodo; Flor Brenes a Nicolás Adames Arias hasta el 8 de enero; y Carlos Afú Decerega a Uranis Moreno del 5 al 15 de enero de 2026. Estas habilitaciones permitirán garantizar el funcionamiento del pleno durante el arranque del periodo legislativo.

En la sesión también se dio lectura a dos decretos de gabinete remitidos por el Ministerio de la Presidencia. Uno de ellos autoriza al Estado a suscribir un préstamo por hasta 500 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, además de otros mecanismos de financiamiento que podrían alcanzar los 1,400 millones de dólares, destinados a respaldar parcialmente el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

El segundo decreto avala garantías por más de 1,591 millones de dólares relacionadas con el tramo soterrado de la Línea 3 del Metro de Panamá. Durante el periodo de incidencias, los diputados abordaron problemáticas sociales y políticas que marcarán la agenda legislativa, entre ellas la inseguridad ciudadana, la deuda histórica con los ex trabajadores del ferrocarril, la situación política en Venezuela y la importancia de que cualquier reforma a la Ley Orgánica de Educación se construya mediante un proceso participativo real.