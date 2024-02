Jakeline Cortes: Consulta ciudadana y transparencia serán prioridades en Chinina

El mal uso de los fondos en los gobiernos locales es uno de los problemas que marcaron el quinquenio 2019-2024, donde representantes y alcaldes han estado en la mira luego de denuncias por despilfarro y malos manejos. Una situación que en el caso de las juntas comunales de las zonas rurales, cuyos fondos son notablemente inferiores en comparación con las áreas urbanas, agravan la calidad de vida de la población.

Este fue uno de los temas tratados este miércoles en “Portada” de La Estrella de Panamá, donde conversamos con Jakeline Cortes, candidata a representante de Santa Cruz de Chinina, un corregimiento del distrito de Chepo, que a pesar de estar relativamente cerca de la ciudad capital enfrenta una realidad propia de zonas apartadas del país.

De llegar al cargo, planteó que impulsará dentro de su administración las consultas ciudadanas como un mecanismo prioritario para garantizar que se “responda” a las necesidades de la comunidad. “La transparencia es para que la comunidad vea cómo se está invirtiendo y se hacen los gastos de los fondos”, dijo.

Educadora de formación, Cortes explicó que entre los problemas que enfrenta el corregimiento está la mala condición de los caminos, estructuras clave para el sustento de cientos de familias campesinas que viven de la producción agrícola.

“A las personas les cuesta en su diario vivir sacar muchos productos del corregimiento (...) hay mucha producción que en ocasiones se pierde por la distancia”, contó la candidata, que corre bajo la bandera del Partido Panameñista.

Un escenario parecido ocurre en la atención sanitaria. Cortes, quien también es asistente de salud, indicó que en el área solo cuentan con puestos de salud para atención primaria básica. Entre sus propuestas está gestionar desde su cargo, en conjunto con el gobierno central, la construcción de un centro de salud.

“En Chinina pasan muchas urgencias, heridas de alta intensidad, donde tenemos que sacar al paciente, pero no hay transporte adecuado. Mujeres en labor de parto, niños con la temperatura muy alta o picadura de alacranes (...) yo lo he vivido cuando tenemos un paciente y están los ríos crecidos. Es desesperante, todo personal de salud no quiere que el paciente le pase algo, tú quieres que el paciente se salve”, dijo.

Cortes manifestó que la construcción del puente sobre el río Bayano, a la altura del puerto Coquira, es un paso importante para los residentes de las distintas comunidades del corregimiento, hasta ahora obligadas a cruzar en lanchas. Insistió que es necesario invertir en más caminos de producción, algo que asegura impulsará en el cargo de ser elegida.

La falta de carreteras adecuadas, incluso, afecta hasta para realizar campaña política porque dificulta recorrer zonas por las distancias que hay entre comunidades, el acceso a ciertas áreas y el pésimo estado de los caminos.