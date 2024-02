Y agregó: “Es increíble que digan hoy que el PRD es un partido de maleantes, de deshonestos; es increíble que después que han sacado todos los provechos, que han sacado del PRD, porque me pregunto ¿Antes del PRD, qué eran, qué eran antes del PRD? Y hoy día tratan de desunir al partido criticando y hablando falacias que no son”.

También destacó que “la consigna de sus detractores es ‘no vas’, pero con nosotros, no vas a estar sin empleo; no vas a haber jubilados y pensionados sin cobrar sus jubilaciones; no vas a sentir inseguridad en los barrios; no vas a ver cierres de las arterias principales del país; con la ley anticierres, no vas a ver más a Chiriquí cerrado; no vas a perder tú cosechas”.