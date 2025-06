Juan Diego Vásquez: ‘El gobierno no ha llamado a las fuerzas políticas del país ante la crisis

El presidente de la junta directiva de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, pidió al gobierno abrir un espacio de diálogo para salir de la crisis que enfrenta el país, que cumple su sexta semana consecutiva de protestas contra la Ley 462 que reformó la Caja de Seguro Social (CSS).

“Yo me pregunto ¿qué piensa el gobierno? Si estamos en este hueco, es por cómo el gobierno ha decidido y hecho las cosas. Si el gobierno no busca en este momento aliado y conversar para poder establecer un plan país, no vamos a salir de esto”, señaló Vásquez a la Estrella de Panamá.

El líder de Vamos cuestionó a la administración de José Raúl Mulino por “no llamar a las fuerzas políticas del país ante la crisis”. Por el contrario, criticó su postura de cerrar una eventual discusión para modificar la polémica normativa.

“Nosotros hemos sido siempre grandes promotores de la necesidad de conversar. Quien no esté en esa línea, ya sea de un lado o del otro, pues sin duda se equivoca. Creo que hay posiciones obstinadas de lado de quienes están en la calle y eso tampoco es dable; sin embargo, quien tiene que buscar una salida a esto es el gobierno”, dijo.

Vásquez respalda la idea de que los puntos controversiales de la ley se vuelvan a discutir en la Asamblea. “Tenemos que sentarnos a discutir y conversar, pero eso no se ha querido”, dijo.

Dado que la Asamblea se encuentra en receso de sus sesiones ordinarias hasta el 1 de julio, la norma solo puede discutirse si Mulino convocará sesiones extraordinarias para ello, cosa que ya ha dicho que no hará.

Las organizaciones populares manifiestan que la Ley 462 abre las puertas para la “privatización” de la CSS y cuestionan el esquema de cuentas individuales del gobierno, que consideran generará “jubilaciones de hambre”. En su mayoría, plantean volver a un modelo de reparto de beneficio definido -sistema solidario-. Estos cuestionamientos son calificados como “mentiras” por el Ejecutivo.

También rechazan el Memorándum de Entendimiento con los Estados Unidos, firmado recientemente con el gobierno, y que consideran lesionada la soberanía.

A la fecha se registran cierres y protestas en las provincias de Bocas del Toro, Panamá, Darién, Los Santos, Coclé y Veraguas, así como las comarcas Emberá-Wounaan y Guna Yala; en medio de denuncias de abuso policial y persecución por parte de las organizaciones en protesta.