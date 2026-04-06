Lista completa y preselección: la disputa legal que traba la elección del Defensor

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional retomó este lunes el proceso de elección del nuevo defensor del Pueblo, tras finalizar la semana pasada la fase de entrevistas.

Previo a la fase final, la comisión se declaró en sesión permanente para entrevistar a los 32 aspirantes al cargo, donde cada candidato expuso su trayectoria y respondió preguntas de los diputados, en un proceso que generó alta expectativa pública.

El diputado y presidente de la comisión, Luis Eduardo Camacho, inició la sesión proponiendo que la Comisión remita al pleno de la Asamblea la totalidad de la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos para el cargo. La propuesta cuenta con el respaldo de la diputada oficialista Shirley Castañeda, de Realizando Metas (RM), y de Didiano Pinilla, diputado por Cambio Democrático (CD).

“Consideramos que lo más democrático y prudente era enviar el listado, así nosotros no mandaríamos un listado restringido. La decisión de quién va a ser el nuevo defensor o defensora del pueblo es del pleno de la Asamblea”, argumentó Camacho.

Por su parte, cinco diputados presentaron una contrapropuesta en la que solicitaron establecer una preselección de los candidatos, citando la Ley 504 del 18 de diciembre de 2025, que establece el mecanismo para la elección del defensor. La iniciativa fue planteada por los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raphael Buchanan; el diputado de Moca, José Pérez Barboni; y los diputados de Vamos, Roberto Zúñiga, Janine Prado y Luis Duke.

Pérez Barboni argumentó que, aunque todos cumplan con los requisitos elementales de acuerdo con la Constitución, estos no deben ser las únicas cualidades a tomar en cuenta, ya que también se debe considerar su experiencia y manejo jurídico del concepto de control de convencionalidad. “¿A quién estamos eligiendo: al más preparado o al que se movió mejor políticamente?”, indicó.

Ambas propuestas generaron un debate legal y político sobre si deberían pasar los 32 candidatos o si se debe realizar una preselección. El diputado Jairo Salazar, también del PRD, insistió en que no se estaría dando un proceso democrático y reiteró que debería ser en el pleno donde se defina la elección.

“Yo voy a votar por el candidato actual, que es (Eduardo) Leblanc, porque considero que no se hizo nada por nuestros docentes ni por nuestra gente en Bocas del Toro. Tampoco votaré por la candidata del gobierno”, señaló Salazar, en referencia a la exmagistrada Ángela Russo, ungida por el partido de gobierno, tachando además de “jugarreta” la contrapropuesta.

Durante el debate también intervinieron el diputado panameñista José Luis Varela y el diputado Ernesto Cedeño, de Moca, quienes también respaldaron la iniciativa de Camacho, quien señaló a Vamos de impulsar una “estrategia” para sacar a Russo y Leblanc de la lista definitiva que iría al pleno.

Duque salió al paso a los cuestionamientos de sus colegas y reiteró que la propuesta tiene legalidad; y respondió a los señalamientos sobre el uso político de la elección en la Comisión, sosteniendo que el “matraqueo” ya se estaría dando incluso antes de la votación.

“Aquí no hay una lista de cuatro ni cinco ni de nada; esto es un proceso democrático que, mediante este proceso de votación, vamos a escoger a los diputados que van a pasar al pleno”, dijo Duque

Camacho adelantó que presentará un informe de minoría para revocar la medida, en caso de que no se apruebe enviar la lista completa de los aspirantes al pleno.

Durante las primeras entrevistas, los comisionados enfocaron sus preguntas en la experiencia en derechos humanos, la independencia política y la capacidad para atender denuncias ciudadanas. También surgieron cuestionamientos sobre meritocracia y transparencia, así como vacíos en el manejo de instrumentos internacionales por parte de algunos aspirantes.

Se espera ahora que la Comisión le dé trámite al proceso para que el pleno de la Asamblea elija al nuevo defensor.

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