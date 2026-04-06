EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo del lunes 6 de abril de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este lunes 6 de abril de 2026 el sorteo ordinario del domingo, que se aplasó por las festividades de Semana Santa.

Resultados del sorteo:

Primer Premio: 5349

Letras: BAAB

Serie: 8

Folio: 13

Segundo Premio: 8952

Tercer Premio: 2891

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.