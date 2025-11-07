Martínez-Acha representará a Mulino en la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, representará al presidente José Raúl Mulino en la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y del vicepresidente Edmand Lara, que se celebrará este sábado 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa de la ciudad de La Paz.

De acuerdo con información de la Cancillería boliviana, al acto asistirán los mandatarios de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Además, estará una comisión oficial de Estados Unidos y siete cancilleres de la región, lo que refleja el interés regional por acompañar el inicio de una nueva etapa política en el país andino.

Durante su visita, Martínez-Acha transmitirá al nuevo gobierno boliviano el saludo de Mulino, con el objetivo de reforzar los lazos históricos que unen a Panamá y Bolivia, y de reafirmar el interés panameño en mantener un diálogo respetuoso y constructivo en los ámbitos político, económico y de cooperación.

Paz visitó la ciudad de Panamá este 3 de noviembre, en el marco de las fiestas patrias, y sostuvo un encuentro con Mulino en el Palacio de Las Garzas.

Ambas naciones mantienen relaciones diplomáticas desde hace 82 años, marcadas por la colaboración y el entendimiento mutuo.