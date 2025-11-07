Martínez-Acha representará a Mulino en la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/javier-martinez-acha" target="_blank">El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha</a>, representará al presidente José Raúl Mulino en la ceremonia de investidura del presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, y del vicepresidente Edmand Lara, que se celebrará este sábado 8 de noviembre en la Asamblea Legislativa de la ciudad de La Paz.De acuerdo con información de la Cancillería boliviana, al acto asistirán los mandatarios de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay.<b>Además, estará una comisión oficial de Estados Unidos y siete cancilleres de la región, lo que refleja el interés regional por acompañar el inicio de una nueva etapa política en el país andino.</b>Durante su visita, Martínez-Acha transmitirá al nuevo gobierno boliviano el saludo de Mulino, con el objetivo de reforzar los lazos históricos que unen a Panamá y Bolivia, y de reafirmar el interés panameño en mantener un diálogo respetuoso y constructivo en los ámbitos político, económico y de cooperación.Paz visitó la ciudad de Panamá este 3 de noviembre, en el marco de las fiestas patrias, y sostuvo un encuentro con Mulino en el Palacio de Las Garzas. Ambas naciones mantienen relaciones diplomáticas desde hace 82 años, marcadas por la colaboración y el entendimiento mutuo.