Miércoles 15, fecha límite para la conformación de bancadas en la Asamblea

Este miércoles se cumple el plazo para la conformación de nuevas bancadas dentro de la Asamblea Nacional, un hito que podría ser decisivo para la conformación de las comisiones permanentes dentro del Legislativo.

Diputados de Realizando Metas, Vamos y Seguimos aseguran que ya tienen sus listas de comisionados preparadas.

“Ya están todas listas y vamos a evaluar ya todo ese tema para entregarlas”, aseguró el diputado de Realizando Metas, Ronald De Gracia. “Todos tenemos apuro, queremos sacar esto prácticamente en esta semana porque no queremos que nos pase lo que nos pasó el año pasado y queremos empezar lo más pronto posible, pero obviamente haciendo las cosas bien”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Grace Hernández de la bancada Seguimos se mantiene a la expectativa.

“Lo único que tenemos en la mesa es lo que la presidenta (Shirley Castañedas) ha comunicado que quería hacer esto rápido y las declaraciones que ha hecho el jefe de la bancada de ellos donde dijeron que si la semana pasada no había consenso, entonces esta semana íbamos a votación. Pero no ha habido ninguna reunión para empezar a hacer consenso porque aparentemente hay gente que no está lista”, explicó Hernández. Para la diputada, la presidencia de la Comisión de Presupuesto podría ser el punto que aún no se define por parte del oficialismo. “A mi juicio debe ser Presupuesto el que más está preocupando y es el tema de la lucha de los números, porque la matemática y la fórmula es clara. Nosotros tenemos nuestros puestos. Hay que esperar al 15 para ver cómo se transforman algunas bancadas, entonces ahí veremos si la matemática cambia, pero apúrense que ya queremos trabajar en las comisiones”, acotó.

Este lunes se llevó a cabo una reunión de la junta directiva ampliada de la Asamblea, en la que participaron líderes de las distintas bancadas. Sin embargo, aún no hay humo blanco.

Mientras tanto, en el pleno legislativo avanza la discusión sobre el proyecto de ley que reforma el reglamento interno de la Asamblea.

“Esta semana es la semana de la salsa”, declaró el diputado de Vamos, Luis Duke. “Vamos a venir con todo a exponer todos esos argumentos del por qué nosotros consideramos ciertas propuestas importantes a ser incluidas dentro del reglamento como la de que el diputado que no va, no cobra; poder hacer más eficiente el aparato legislativo a la hora de poder incorporar más tecnología; pero sobre todo mejorar en la parte de la transparencia para generar esa confianza que se ha perdido con los ciudadanos”, resaltó.