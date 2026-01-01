Minería, empleo y reformas al Estado marcan expectativas del discurso

Otro de los aspectos que genera expectativa es la relación entre el Órgano Ejecutivo y la administración de justicia, un tema sensible en el debate público panameño.Cedeño insistió en que cualquier iniciativa del Gobierno debe respetar estrictamente el principio de separación de poderes, y que si se pretende fortalecer la justicia, ello debe hacerse mediante proyectos de ley que refuercen su independencia y funcionamiento.El analista político José Eugenio Stoute advierte que, como ocurre con este tipo de informes, el discurso presidencial combinará rendición de cuentas con la construcción de una agenda política para el año que inicia.'El país espera escuchar no solo las dificultades encontradas, sino los objetivos concretos que se propone el Gobierno para superar la grave situación en la que se encuentra', precisó.Según Stoute, existe una expectativa particular sobre si el presidente abordará de manera directa temas como la reforma institucional del Estado, la evasión fiscal y el fortalecimiento de la independencia judicial, asuntos que suelen mencionarse, pero pocas veces desarrollarse con precisión.A ello se suma la urgencia de medidas frente a un desempleo que ronda el 12%, un indicador que condiciona la percepción ciudadana sobre la efectividad de la gestión gubernamental.