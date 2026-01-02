Maduro elude confirmar presunto ataque de Estados Unidos a instalación vinculada a droga en Venezuela

Nicolás Maduro evitó pronunciarse este 1 de enero de manera directa sobre el supuesto ataque de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) a una instalación donde presuntamente se fabricaba pasta de cocaína, al señalar que se trata de un tema que podría abordar “dentro de unos días”.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con el periodista y escritor Ignacio Ramonet, en el marco de un podcast, donde Maduro dejó abierta la posibilidad de retomar el asunto en una segunda entrega del programa. “Eso puede ser un tema que quizás conversemos dentro de unos días, seguramente dentro de algunos días pudiéramos conversar”, expresó.

Aunque no confirmó ni desmintió la información sobre el presunto ataque, Maduro aseguró que el sistema defensivo nacional se mantiene activo y ha garantizado la estabilidad del país. Según dijo, el sistema combina la acción de la fuerza popular, militar y policial.

“Yo sí te puedo decir que el sistema defensivo nacional (...) ha garantizado y garantiza la integridad territorial, la paz del país y el uso y disfrute de todos nuestros territorios”, afirmó, al tiempo que sostuvo que “nuestro pueblo está seguro y en paz”.

En la entrevista, Maduro también hizo referencia a su relación con Estados Unidos y precisó que solo ha sostenido una conversación con el presidente Donald Trump.

“Nosotros hemos tenido, Ramón, una sola conversación”, afirmó Maduro, al precisar que la llamada se produjo este viernes 21 de noviembre, cuando Trump se encontraba en la Casa Blanca y él en el Palacio de Miraflores.

Según relató, la conversación tuvo una duración aproximada de diez minutos y se desarrolló en un tono cordial. “Fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa”, sostuvo.

Al ser consultado por Ramonet sobre el contenido del intercambio, Maduro indicó que Trump inició la llamada con un saludo formal. “Lo primero que me dijo: ‘Mr. President Maduro, excelente’, y yo le dije: ‘Mr. President Donald Trump’”, relató, sin ofrecer mayores detalles sobre los temas abordados ni sobre posibles resultados del diálogo.

Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha emitido un pronunciamiento oficial adicional sobre el presunto ataque ni ha proporcionado información que confirme la existencia o ubicación de la instalación mencionada.