Camacho advierte riesgo sanitario por acumulación de basura en San Miguelito

Durante su llegada a la Asamblea Nacional, el diputado Luis Eduardo Camacho se refirió a la crisis por la acumulación de basura en el distrito de San Miguelito, señalando que se trata de un problema de larga data que requiere acciones inmediatas.

“El problema de la basura en San Miguelito se conoce desde hace muchos años, inclusive desde el inicio de este nuevo periodo de gobierno”, expresó el diputado ante medios de comunicación.

Camacho aseguró que decidió involucrarse directamente en el tema por el impacto que tiene en la población. “Si el problema está ahí y está afectando a los panameños y puede crear una crisis de salud, hay que atenderlo, no importa quién lo atienda”, afirmó.

El diputado sostuvo que lo importante es que se encuentren soluciones concretas y permanentes. “Para mí lo que se necesita son soluciones, y hay dos: que la Alcaldía haga un acto transparente que dé esperanza de una solución permanente, a través de la contratación de una empresa que haga el servicio”, señaló.

También defendió la actuación del Ejecutivo ante la emergencia. “El presidente actuó precisamente para evitar una crisis sanitaria, y eso es lo que se está haciendo”, manifestó.

Camacho agregó que, además de una respuesta más eficiente del Gobierno, se requiere mayor compromiso ciudadano. “Mientras se estaba recogiendo la basura, tres o cuatro camiones, la gente seguía sacando desechos; apenas se movía el camión, volvían a sacar la basura”, concluyó.