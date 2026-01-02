Camacho advierte riesgo sanitario por acumulación de basura en San Miguelito

Durante su llegada a la Asamblea Nacional, el diputado <b>Luis Eduardo Camacho</b> se refirió a la crisis por la acumulación de basura en el distrito de San Miguelito, señalando que se trata de un problema de larga data que requiere acciones inmediatas.'<i>El problema de la basura en San Miguelito se conoce desde hace muchos años, inclusive desde el inicio de este nuevo periodo de gobierno</i>', expresó el diputado ante medios de comunicación.Camacho aseguró que decidió involucrarse directamente en el tema por el impacto que tiene en la población. 'Si el problema está ahí y está afectando a los panameños y puede crear una crisis de salud, hay que atenderlo, no importa quién lo atienda', afirmó.El diputado sostuvo que lo importante es que se encuentren soluciones concretas y permanentes. 'Para mí lo que se necesita son soluciones, y hay dos: que la Alcaldía haga un acto transparente que dé esperanza de una solución permanente, a través de la contratación de una empresa que haga el servicio', señaló.También defendió la actuación del Ejecutivo ante la emergencia. 'El presidente actuó precisamente para evitar una crisis sanitaria, y eso es lo que se está haciendo', manifestó.Camacho agregó que, además de una respuesta más eficiente del Gobierno, se requiere mayor compromiso ciudadano. 'Mientras se estaba recogiendo la basura, tres o cuatro camiones, la gente seguía sacando desechos; apenas se movía el camión, volvían a sacar la basura', concluyó.