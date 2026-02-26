Mulino pide a maestros dar clases sin interrupciones en el arranque del año escolar 2026

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, exhortó a los docentes a <b>impartir clases con normalidad ante el inicio del año escolar 2026</b>, durante su conferencia de prensa semanal, realizada en esta ocasión desde <b>Puerto Armuelles</b>, en la provincia de <b>Chiriquí</b>.'Espero que los maestros, profesores y administrativos hagan el gran esfuerzo de dar clases. No hay, en este momento, en el horizonte nada que deba obstaculizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. No lo hay', reiteró el mandatario.Asimismo, exhortó a un <b>esfuerzo mancomunado entre docentes y padres de familia</b> para que el año escolar sea un éxito, y expresó su respaldo a la ministra de Educación, <b><a href="/tag/-/meta/lucy-molinar">Lucy Molinar</a></b>, para que este nuevo periodo transcurra con tranquilidad.De igual forma, Mulino dijo esperar que no se repita el contexto del año pasado, cuando —a su juicio— se mezcló a los educadores con la politiquería. 'Casi se pierde el año escolar por una semana', agregó al respecto.El presidente también aseguró que el <b>100 % de las escuelas están preparadas para recibir a los estudiantes</b>, según los datos proporcionados por la ministra de Educación. Explicó que esto ha sido posible gracias a un <b>esquema en el que privados de libertad colaboran en el mantenimiento de centros educativos</b>, ya sea pintando paredes o realizando reparaciones en la infraestructura, labores que son consideradas para la <b>reducción de pena</b>.