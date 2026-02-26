Mulino pide a maestros dar clases sin interrupciones en el arranque del año escolar 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, exhortó a los docentes a impartir clases con normalidad ante el inicio del año escolar 2026, durante su conferencia de prensa semanal, realizada en esta ocasión desde Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

“Espero que los maestros, profesores y administrativos hagan el gran esfuerzo de dar clases. No hay, en este momento, en el horizonte nada que deba obstaculizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. No lo hay”, reiteró el mandatario.

Asimismo, exhortó a un esfuerzo mancomunado entre docentes y padres de familia para que el año escolar sea un éxito, y expresó su respaldo a la ministra de Educación, Lucy Molinar, para que este nuevo periodo transcurra con tranquilidad.

De igual forma, Mulino dijo esperar que no se repita el contexto del año pasado, cuando —a su juicio— se mezcló a los educadores con la politiquería. “Casi se pierde el año escolar por una semana”, agregó al respecto.

El presidente también aseguró que el 100 % de las escuelas están preparadas para recibir a los estudiantes, según los datos proporcionados por la ministra de Educación. Explicó que esto ha sido posible gracias a un esquema en el que privados de libertad colaboran en el mantenimiento de centros educativos, ya sea pintando paredes o realizando reparaciones en la infraestructura, labores que son consideradas para la reducción de pena.