Mulino sobre los conflictos de intereses de Boyd Galindo y Andrade: ‘No tengo protección política para nadie’

El presidente José Raúl Mulino aseguró la mañana de este jueves 18 de junio que él no tiene “protección política para nadie” al ser consultado sobre las denuncias de conflicto de intereses de los ministros de Salud, Fernando Boyd Galindo, y de Obras Públicas, José Luis Andrade.

Andrade es cuestionado tras una investigación de La Estrella de Panamá que planteó el aumento del costo del proyecto de pavimentación de la carretera El Tigre de Los Amarillos, en Veraguas, y un posible conflicto de interés al adjudicar en febrero de 2024 a un consorcio en el que mantenía participación.

En tanto, Boyd Galindo es cuestionado por compras del Ministerio de Salud a una empresa a la que presuntamente estuvo vinculado. De acuerdo a reportes de medios locales, el funcionario fue accionista de la empresa durante 28 años.

Al ser cuestionado sobre estos casos en su conferencia de prensa semanal que hay instancias de investigación que deben cumplirse. “Pero no soy en este momento quien va a emitir un juicio de valor sobre si hicieron bien o mal”, dijo.

Mulino insistió que todos tuvieron un pasado antes de llegar a convertirse en funcionario público, “salvo los vagos de profesión, que nunca han trabajado en la vida”.

El mandatario insistió que la mayoría conoce que él no tiene ninguna protección política para ninguna persona y menos en relación a “conflictos de interés reales, no inventados, en el sentido de que tuvieran hoy practicando el comercio con empresas propias”.

También planteó que no entregaría las cabezas de nadie porque los editoriales así lo piden “quítense esa idea de la cabeza”.

Mulino reveló que él hará los cambios cuando los tenga que realizar y los anunciará a su debido momento.