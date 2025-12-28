(no publicar) Desigualdad, enclave y poder: una radiografía de Bocas del Toro

Felipe Chamorro camina despacio hasta la sede del Sindicato de Trabajadores de las Industrias del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (Sitraibana), la mayor organización sindical del sector bananero del país. Llega con la esperanza de escuchar alguna buena noticia, solo le falta un año para jubilarse. Tiene 57 años, las manos endurecidas por décadas de trabajo y el rostro de quien ha pasado la vida entre bananales. Es uno de los casi cinco mil obreros despedidos por Chiquita Brands, transnacional de capital brasileño desde 2014 tras su compra por el consorcio brasileño Cutrale-Safra. Cambio de dueños pero conservó su icónico logo, un sello que en Bocas del Toro no es solo un nombre, sino una presencia histórica: heredera directa de la United Fruit Company, instalada en la provincia desde hace más de un siglo. Desde hace ocho meses no recibe salario. Todo se detuvo el 28 de abril, cuando Sitraibana y Sitrabi, los dos principales gremios bananeros, declararon una huelga contra la Ley 462, que reformaba el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS). 'Trabajé 34 años en la empresa. Me dieron apenas $2,500 dólares de liquidación y aún no me pagan mis prestaciones. Así no se puede vivir', dice Chamorro, mientras sirve jugo de naranja y reparte galletas entre sus compañeros. Es la 'vaca': un fondo improvisado, solidario, para aguantar el día. La ciudad parece haber recuperado la calma perdida en junio, pero es una normalidad engañosa. Los comercios han visto caer sus ingresos en más de un 60%, según la Cámara de Comercio de la provincia. En Bocas del Toro, la economía respira al ritmo del salario bananero. Cuando este falta, todo se resiente. La dependencia de la provincia con Chiquita Brands es estructural.Cuando la bananera desembarcó en Panamá, no llegó solo una empresa: se instaló un poder. Durante décadas operó como una entidad cuasi estatal. La 'compañía', como aún le llaman, prestaba dinero al gobierno, administraba servicios eléctricos y sanitarios, controlaba extensiones inmensas de tierra, carreteras y ferrocarriles. Incluso el mapa urbano hablaba su idioma: los barrios de la ciudad se ordenaron por números de fincas. Su peso político era tal que podía influir en leyes y en la garantía —o negación— de derechos básicos. A ese orden se le llegó a considerar como una 'zonita', por su semejanza con la Zona del Canal, el enclave colonial impuesto por Estados Unidos en 1903. 'Se trata de una sociedad neocolonial, con un sistema de jerarquización racializado, no solo en lo étnico, sino también en términos de clase', explica el sociólogo y docente de la Universidad de Panamá (UP), Roberto Pinnock. El viejo paternalismo del enclave ha menguado, subraya, pero persiste un orden rígidamente estratificado: los pueblos indígenas permanecen en el nivel más bajo, y los abusos forman parte de la vida cotidiana. En Bocas del Toro, cerca del 70 % de la población es originaria, principalmente del pueblo ngäbe. Con 159,228 habitantes, cifras del Ministerio de Economía revelan que el 39,1 % vive en pobreza y el 18,9 % en pobreza extrema, cerca de duplicar la media nacional. El 90% de la mano de obra en las plantaciones es indígena, que se reparte en las fincas de la compañía, y otras más pequeñas en manos de Ilara Holdings y la cooperativa Coobana. Bocas del Toro, fundamentalmente rural y en el extremo occidental del país, es la segunda provincia más pobre del país, tiene un PIB 40 veces menor que la de provincia de Panamá, la más rica. La desigualdad devora la región. 'La crisis no surge únicamente de la coyuntura de la reforma a la seguridad social; hay un descontento histórico, profundo, que impulsa una respuesta colectiva entre la población y los grupos organizado', reflexiona Pinnock.