Pago a diputados suplentes, en la mira del Ministerio Público

Luego de una investigación de La Estrella de Panamá del 27 de enero de 2025 titulada “Asamblea otorga pagos secretos a suplentes de diputados”, que reveló el establecimiento de un “sistema” opaco para pagos permanentes a los diputados suplentes, esta semana se conoció que esta entidad prepara su descargo respecto a los funcionarios que aparecen como “asistentes técnicos parlamentarios”, de la planilla 002 y la 150, a solicitud del Ministerio Público.

Así lo confirmó ayer el secretario general de la Asamblea Nacional (AN), Carlos Alvarado, tras una denuncia presentada por la diputada Walkiria Chandler por el posible delito contra la administración pública.

“Se recibió el 31 de enero un oficio y se hacen cuatro preguntas referentes a los suplentes de diputados, y el mismo 31 de enero se le dieron instrucciones a asesoría legal administrativa de que se prepararan los documentos que se necesitan para el fiscal”, dijo Alvarado en la televisora ECOTV.

Precisamente, en la investigación de La Estrella de Panamá se evidenció que con la estrategia establecida se desafiaba el fallo de la Corte Suprema de Justicia que determinó como inconstitucional que los diputados recibieran pagos fijos, toda vez que solo ejercen funciones cuando reemplazan al principal.

De igual manera, quedó al descubierto que dentro de la figura de “asistente técnico parlamentario” estaban 39 diputados suplentes recibiendo pagos mensuales.

A su vez, otros 14 diputados suplentes figuran de diversas maneras como asesores legales y asistentes administrativos. La publicación periodística demostró además que desde julio pasado, bajo la presidencia de Dana Castañeda, ingresaron 54 de los 58 diputados suplentes que figuran en las diversas planillas de la Asamblea.

Los pagos son permanentes, a pesar de que no van todos los días, de que no hay evidencia de su asistencia y que tampoco están incluidos en el proceso de marcación del reloj biométrico instalado para verificar la asistencia de los funcionarios.

Precisamente, previo a la publicación de la investigación, la presidenta de la AN, Dana Castañeda, respondió a este diario que “ellos no están cobrando como suplentes, están trabajando como funcionarios de la Asamblea y eso es una estructura [...] Ellos han cobrado y no tengo por qué negarlo... yo voy a hacer una propuesta de eliminar la figura del suplente”.

Sin embargo, consultada ayer por este diario respecto a la denuncia del Ministerio Público y si se mantendrán los pagos a los suplentes de las diversas planillas de la institución, contestó: “mañana [hoy martes 18] me reúno con la junta directiva de los suplentes” y no precisó más detalles del objetivo de la reunión.

Consultada sobre su promesa dada a La Decana en enero de “hacer una propuesta para eliminar la figura del suplente”, cambió su versión:

“Yo no puedo eliminar la figura de los suplentes”, y no contestó más preguntas.

Sin embargo, la modificación de la figura del suplente está en la agenda a raíz de la publicación de la investigación de La Estrella de Panamá. La Comisión de Credenciales de la institución confirmó en febrero que conformaría una subcomisión para analizar las reformas propuestas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (Rori), pero se aplazó desde el 5 de febrero por falta de quorum.

En ese momento este medio le consultó al diputado Luis Duke, de la coalición Vamos, sobre alguna propuesta que delimite el vacío que pareciera existir en cuanto al pago que reciben los suplentes por ejercer otros cargos en la Asamblea, y contestó que “es un tema que se tiene que traer a la mesa en la comisión”.

Ayer, Janine Prado, diputada independiente de la coalición Vamos y miembro de la Comisión de Credenciales, confirmó que “el último punto del orden del día es el nombramiento de la subcomisión para el estudio de los anteproyectos presentados que modifican el Rori”.

A su vez, la bancada Vamos informó que tras conocer que tres diputados suplentes de la bancada están bajo el cargo de asistente técnico parlamentario, se procedió a revisar cada caso con los involucrados, ya que con esta planilla “se hace imposible la verificación por parte del diputado principal de la asistencia y funciones”, según precisa un comunicado de este lunes.

A raíz de la publicación, la Contraloría General de la República confirmó, desde el 29 de enero, que efectuaría una investigación.