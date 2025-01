Investigación especial | Planillas maquilladas, cuentas sin saldar en la Asamblea

Por otro lado, en el portal de la Asamblea no sólo no se publica el personal eventual, sino que reporta una planilla menor de 2.804 funcionarios permanentes, número que no coincide con el de la Contraloría.

Además, agregó que no se había publicado en el portal porque era un proceso administrativo interno de la Asamblea. Tampoco se entregó a la Contraloría ni mucho menos contó con el personal verificador de esa entidad fiscalizadora, pero aseguró que “nos dio resultados”, aunque como se dijo, no se reflejan en las cifras presupuestarias oficiales porque el gasto en la planilla 01 fue mayor.

Finalmente, pese a que durante su gestión -que se inició en julio 2024- no utilizó la partida 172 de contratos de servicios, que tenía un monto de $6 millones, con el gasto de la partida 91 o de sueldos, los gastos de personal que suman todas las partidas fue mayor que en 2023 (ver gráfica). Para 2024 se ejecutaron $145 millones en gastos relacionados a servicios personales mientras que en 2023 el gasto fue de $142 millones.

Castañedas dijo a La Decana que no recordaba en qué se usaba esta partida 91 y desde el pasado jueves se comprometió en averiguarlo.

“Yo te digo que sí hay muchas cosas que hacer en la Asamblea y espero que la persona que me siga a mí siga en la misma línea mejorando todas las cosas para tratar de recobrar la confianza en la población. Me he ganado enemigos, pero hemos tratado de hacer las cosas diferentes y corregirlas. No soy perfecta pero estoy tratando de hacer algo para transparentar la institución”, aseguró Castañeda.