Pérez Balladares denuncia cuentas falsas en Facebook

El expresidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/ernesto-perez-balladares">Ernesto Pérez Balladares</a></b> (1994-1999), emitió una advertencia pública este martes 14 de julio ante la aparición de múltiples perfiles falsos que intentan hacerse pasar por él en la red social <b>Facebook</b>.El exmandatario denunció que, a pesar de haber reportado los perfiles fraudulentos ante los canales oficiales de la plataforma digital, las solicitudes de remoción se gestionaron <i>'sin éxito'</i>.Ante esta situación, Pérez Balladares aclaró a la ciudadanía que su única cuenta oficial en Facebook es @epballadares. Asimismo, detalló que sus canales autorizados en otras plataformas corresponden a los usuarios @perezballadares en Instagram y @PerezBalladares en la red social <b>Twitter</b>.El exjefe de Estado enfatizó que <b>no utiliza ninguna de estas vías digitales para contactar de manera directa a particulares</b>, por lo que instó a la población a mantenerse alerta ante posibles intentos de comunicación en su nombre.