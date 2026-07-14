Pérez Balladares denuncia cuentas falsas en Facebook

El expresidente de la República, Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), emitió una advertencia pública este martes 14 de julio ante la aparición de múltiples perfiles falsos que intentan hacerse pasar por él en la red social Facebook.

El exmandatario denunció que, a pesar de haber reportado los perfiles fraudulentos ante los canales oficiales de la plataforma digital, las solicitudes de remoción se gestionaron “sin éxito”.

Ante esta situación, Pérez Balladares aclaró a la ciudadanía que su única cuenta oficial en Facebook es @epballadares. Asimismo, detalló que sus canales autorizados en otras plataformas corresponden a los usuarios @perezballadares en Instagram y @PerezBalladares en la red social Twitter.

El exjefe de Estado enfatizó que no utiliza ninguna de estas vías digitales para contactar de manera directa a particulares, por lo que instó a la población a mantenerse alerta ante posibles intentos de comunicación en su nombre.