¿Qué es el Pacto de la Naturaleza del que habló el presidente Mulino en la ONU?

El Gobierno de Panamá encabezado por el presidente José Raúl Mulino presentó este miércoles 23 de septiembre ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York el Pacto de Panamá con la Naturaleza como una estrategia integral que articula los compromisos climáticos del país e integra la creación del Fondo Panamá Natural para garantizar el financiamiento permanente de la conservación ambiental. Este fideicomiso financiero diseñado bajo el modelo internacional de Project Finance for Permanence tiene como objetivo asegurar la asignación continua de recursos hacia el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y financiar proyectos de desarrollo sostenible en favor de las poblaciones situadas en las zonas de amortiguamiento de los parques y reservas del país. La iniciativa conocida internacionalmente como Nature Pledge fue llevada ante la ONU por el ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro en septiembre de 2025 al unificar la Tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional con la Estrategia Nacional de Biodiversidad y la Comunicación de Adaptación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Metas climáticas y alcance territorial

La propuesta contempla metas operativas con horizonte al año 2035 mediante la articulación de acciones entre el sector público, los pueblos indígenas, la academia y la empresa privada para transformar los compromisos internacionales en resultados de conservación concretos y medibles. El desarrollo de este marco institucional contempla los siguientes ejes de ejecución: - Clima y mitigación: Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y fortalecimiento de los mecanismos de adaptación frente al cambio climático. - Restauración de ecosistemas prioritarios: Meta concreta de restaurar 100 mil hectáreas de cuencas hidrográficas y manglares. - Resguardo de áreas protegidas: Consolidación de la cobertura actual que alcanza el 35% del territorio terrestre y el 54% de las aguas jurisdiccionales bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). - Financiamiento permanente (Fondo Panamá Natural): Fideicomiso bajo el modelo Project Finance for Permanence (PFP) para asegurar recursos continuos a las reservas y sus zonas de amortiguamiento. - Gobernanza e inclusión social: Articulación de acciones entre el sector público, los pueblos indígenas, la academia, el sector privado y las comunidades locales.

Desafío ambiental y debate minero