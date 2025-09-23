Raúl Pineda: del fracaso del PRD a su posible retiro de la política

Pineda también habló del espacio de oficinas que usa de forma exclusiva, a diferencia de otros diputados que solo cuentan con un solo despacho. Para el diputado, eso 'no es' privilegio. 'Este despacho es la mitad de lo que es un despacho normal de los diputados', explicó mientras recorrió con este medio algunos de los sitios en el que habían televisores, escritorios y sillas. El perredista insistió en que el lugar no tenía capacidad para más de 12 personas, ni contaba con pisos de madera u flores ornamentales. Si bien reconoció que tiene más de un despacho, a diferencia del resto de sus colegas, reiteró que la oficina es un espacio para cuatro personas (él y tres secretarias) y que la solicitó en el edificio viejo para estar 'más cerca del pleno' y facilitar el acceso a la gente. Rechazó la acusación de un medio que aseguró que en su oficina guardaba documentos del expediente de su hijo, calificando esa insinuación de 'baja' y un juego con una situación delicada.También explicó que la oficina privada es compartida con el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson. Una sección que estaba cerrada y que este medio no tuvo acceso. Según Pineda, porque 'no tenía el permiso' para entrar.