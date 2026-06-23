RM suma apoyos y reordena la puja por la presidencia de la Asamblea

En esta nueva etapa, el diputado Jorge Herrera enfrenta un escenario más estrecho. Sin un eventual respaldo de Vamos, su base se limita principalmente al Partido Panameñista y apoyos dispersos en otras bancadas, una suma que no le permite competir con fuerza en la elección de la presidencia.Fuentes políticas señalan que su margen de articulación se reduce, mientras otros bloques avanzan en acuerdos paralelos que ya empiezan a definir el panorama previo a la votación.<b>Herrera aún mantiene su candidatura, pero a lo interno del panameñismo alegan solo esperan que el PRD</b> haga público su respaldo a Castañedas para que el actual presidente de la Asamblea anuncie el retiro de su candidatura.