TE autoriza recolección de firmas para revocar al alcalde de Colón

La Dirección Regional de Organización Electoral de Colón, del Tribunal Electoral, anunció el inicio del proceso de recolección de firmas para la solicitud de revocatoria de mandato contra Lorenzo Diógenes Galván Niño, alcalde del distrito de Colón, quien fue electo por la libre postulación en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024.La solicitud fue presentada por el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez, quien promovió la iniciativa amparada en lo dispuesto por el artículo 6 del Decreto 49 de 2020 y el artículo 2 del Decreto 8 de 2025, que reglamentan los procedimientos de revocatoria de mandato por iniciativa popular.