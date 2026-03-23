Torrijos se debate entre partido o movimiento político rumbo al 2029

El expresidente Martín Torrijos mantiene en marcha su estrategia política con miras a regresar a la presidencia en 2029, mientras define si lo hará a través de un partido tradicional o bajo la figura de un movimiento político.

Aunque no lo ha anunciado de forma oficial, el exmandatario reconoció que su equipo se encuentra en un periodo de consultas para estructurar una nueva propuesta política. Según explicó, el objetivo es construir una plataforma incluyente, pero firme en la lucha contra la corrupción.

Torrijos señaló que su agrupación buscará alejarse de prácticas como el clientelismo, apostando por un liderazgo basado en el trabajo directo con la ciudadanía y la consulta permanente con las comunidades. “El liderazgo no se logra con dinero, sino con el contacto con la gente”, sostuvo.

Fuentes cercanas a su campaña indican que la balanza podría inclinarse hacia la creación de un movimiento político, tomando en cuenta la deteriorada imagen de los partidos tradicionales ante la opinión pública.

Durante un encuentro con dirigentes del circuito 8-4, el exgobernante fue crítico sobre la situación actual del país. Afirmó que Panamá enfrenta altos niveles de desempleo y una creciente presión económica sobre las familias, que deben decidir entre cubrir necesidades básicas como alimentación, medicinas o educación.

“Tengo la experiencia, pero sobre todo entiendo el momento y sé qué hacer para cambiar y transformar el rumbo del país”, expresó Torrijos, al tiempo que reiteró su intención de devolver la confianza ciudadana en la gestión pública.

El exmandatario continúa así perfilando su camino político, en medio de un escenario donde la forma de organización que adopte podría marcar la diferencia en su aspiración de volver al poder.