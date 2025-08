Walkiria Chandler niega haber traicionado a Vamos

La diputada Walkiria Chandler, de la Coalición Vamos, habló la mañana de este miércoles 6 de agosto sobre las divisiones en el “Grupo de los 37” durante la votación por las comisiones de la Asamblea Nacional.

“Sin duda existe algún tipo de fractura y al final, al momento de la votación, algunos compañeros priorizaron lo individual al esfuerzo y a la palabra de lo colectivo. Yo lo dije el día de ayer y lo puedo volver a decir el día de hoy. Yo voté en apego a esa alianza y siempre he demostrado disciplina con mi bancada, incluso en momentos que no he estado de acuerdo”, aseguró Chandler durante la edición matutina de TVN Noticias.

La diputada refutó así señalamientos que la apuntaban como una de las personas que votaron fuera de la línea definida del grupo. Chandler apuntó que se trata de desviar la atención hablando de traiciones en Vamos cuando lo que es preocupante es la interferencia del Órgano Ejecutivo. “Se evidenció la injerencia del enlace del Ejecutivo y de emisarios del gobierno que parece que hicieron algún tipo de trabajo. Y esta no es la primera vez, eso ya se vio el día primero de julio. Y esto desde la Asamblea lo condenamos”, resaltó.

También apuntó la importancia de la discusión alrededor de las comisiones de Credenciales y Gobierno, que serán especialmente relevantes durante este período. “Recordemos que Credenciales puede juzgar a las personas del Órgano Ejecutivo. Recordemos también que se pueden ver las denuncias al presidente. Vienen nombramientos como magistrados, viene el defensor del Pueblo”, recordó Chandler.

Además, destacó otros temas cruciales que espera sean discutidos. “El impostergable es la modificación del reglamento interno. Primero hay que limpiar la casa. Ya han pasado muchos periodos, muchos gobiernos y esto no se ha hecho. Necesitamos un defensor del pueblo especializado en derechos humanos y que trabaje por los más vulnerables. Necesitamos garantizar la independencia del legislativo. Como también le mencioné, que se designen nuevos magistrados. En la Comisión de Exteriores necesitamos personas que sean de carrera diplomática, que dejen bien el nombre del país. Y, por supuesto, tenemos que seguir fiscalizando y llamando la atención de aquellas autoridades que no están haciendo la labor para la cual están en sus puestos”, acotó.