Después del 9 de enero: así se reescribió la relación bilateral de Panamá y Estados Unidos

El proceso iniciado en 1964 alcanzaría su punto culminante trece años después. En 1977, el líder panameño Omar Torrijos y el presidente estadounidense Jimmy Carter firmaron los Tratados Torrijos‑Carter, que establecieron la transferencia progresiva del Canal a Panamá.La entrega final se completó el 31 de diciembre de 1999. Sin el restablecimiento de relaciones de abril de 1964, ese desenlace habría sido impensable.Lo que comenzó como una crisis se convirtió en el primer capítulo de una nueva etapa en la relación entre Panameá y Estados Unidos. Un capítulo que terminaría redefiniendo la soberanía panameña y el futuro del Canal.