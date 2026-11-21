El 28 de noviembre de 1821, Panamá vivió uno de los acontecimientos más importantes de su historia política. En una reunión extraordinaria conocida como Cabildo Abierto, celebrada en la ciudad de Panamá, se proclamó la independencia del istmo del dominio español, poniendo fin a casi tres siglos de administración colonial. Sin embargo, aquella decisión no surgió de un día para otro ni fue únicamente el resultado de una declaración firmada por un grupo de autoridades. Detrás de la independencia hubo un proceso político, económico y social en el que el Cabildo de la ciudad desempeñó un papel fundamental. Para comprender cómo se llegó a ese momento, es necesario conocer primero qué era el Cabildo, qué poder tenía durante la época colonial y de qué manera se convirtió en un instrumento para organizar la ruptura con España. ¿Qué era el Cabildo y qué poder tenía en la ciudad? El Cabildo era una institución de gobierno local heredada del sistema administrativo español. También conocido como Ayuntamiento, tenía entre sus funciones atender los asuntos de la ciudad, administrar determinados recursos, regular actividades económicas, intervenir en cuestiones de orden público y representar los intereses de los vecinos ante las autoridades superiores. En la ciudad de Panamá, su influencia iba más allá de las funciones administrativas. Sus integrantes, conocidos como regidores y capitulares, pertenecían principalmente a los sectores con mayor poder económico y social, entre ellos comerciantes y familias criollas.

El historiador panameño Alfredo Castillero Calvo estudió ampliamente esta institución. En su investigación ‘Ciudad, cabildo, geopolítica, riqueza y poder en el Panamá colonial’, publicada en 2026 en la revista académica Cátedra de la Universidad de Panamá, explica que el Cabildo conservó una capacidad efectiva de influencia frente a otras autoridades coloniales, hasta el punto de dirigir el movimiento independentista de 1821. Esta capacidad política ayuda a entender por qué el Ayuntamiento fue el espacio escogido para formalizar la ruptura con España. No se trataba solamente de una reunión de ciudadanos, sino de una institución que durante siglos había concentrado parte importante del poder local. Su protagonismo en 1821 también fue resultado de una transformación política que venía desarrollándose desde años anteriores. La crisis de la monarquía española, las guerras de independencia en América y el debilitamiento de la autoridad colonial abrieron oportunidades para que los grupos criollos reclamaran mayor participación en las decisiones del territorio. La crisis española A comienzos del siglo XIX, la monarquía española atravesaba una profunda crisis. La invasión napoleónica de 1808, la abdicación de Fernando VII y los cambios políticos que se produjeron en España debilitaron el control de la Corona sobre sus territorios americanos. En Panamá, estas circunstancias coincidieron con una economía que arrastraba dificultades desde el siglo XVIII. La desaparición del sistema de ferias y galeones de Portobelo en 1748 y la supresión de la Real Audiencia en 1751 habían reducido la importancia económica y administrativa del Istmo dentro del imperio. La Biblioteca Nacional de Panamá recoge estos antecedentes en su reseña histórica sobre la independencia y explica que la decadencia económica, la disminución de la actividad comercial y el surgimiento de una élite criolla con intereses propios contribuyeron a crear un escenario favorable para el movimiento emancipador. A estos factores se sumó la difusión de las ideas liberales y republicanas. La Constitución de Cádiz de 1812, que establecía principios de representación política y limitación del poder monárquico, también contribuyó a transformar las discusiones políticas en las colonias. Castillero Calvo, en su libro 1821. La independencia de Panamá de España y su época habla precisamente cómo la crisis imperial, la actividad comercial, los conflictos militares y la maduración política e ideológica del Istmo confluyeron en el proceso que culminó en noviembre de 1821. En ese contexto, el Cabildo se convirtió en un escenario de negociación entre los intereses de los comerciantes, las autoridades coloniales y los sectores que impulsaban cambios políticos. Una decisión que cambió el rumbo del Istmo La mañana del 28 de noviembre de 1821, la presión popular llevó a los vecinos de la capital a solicitar la convocatoria de un Cabildo Abierto. La reunión se realizó en la casa consistorial, sede del Ayuntamiento, con la participación de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, además de representantes de la Diputación Provincial y ciudadanos que se congregaron en el lugar y sus alrededores. La primera cuestión sometida a discusión fue si debía proclamarse la independencia del Istmo del Gobierno español. Una de las propuestas planteaba declarar la independencia, pero dejarla sujeta a lo que resolvieran las Cortes españolas. Finalmente, prevaleció la decisión de romper definitivamente los vínculos con España. La declaración estableció que Panamá, de manera espontánea y conforme al voto general de los pueblos de su comprensión, se declaraba libre e independiente del Gobierno español.

El proceso no fue exclusivamente protagonizado por los integrantes de la élite comercial. También participaron sociedades patrióticas integradas por artesanos y otros sectores populares, que contribuyeron a movilizar a la población. Incluso, la noche anterior a la proclamación se produjo una deserción masiva de soldados realistas que debilitó considerablemente la capacidad militar de las autoridades españolas para oponerse al movimiento. El debate sobre el futuro político del Istmo La independencia de España no resolvía automáticamente el problema de cómo debía organizarse y protegerse el territorio. Una vez tomada la decisión de romper con la Corona, los participantes del Cabildo tuvieron que discutir cuál sería el destino político del nuevo territorio independiente. La discusión fue especialmente importante porque Panamá carecía de suficientes recursos económicos y militares para garantizar por sí solo su defensa ante una eventual reconquista española. Entre las alternativas consideradas estuvo la unión al Perú, cuya independencia había sido proclamada por José de San Martín el 28 de julio de 1821. Esta opción fue impulsada por un sector encabezado por el obispo de Panamá, José Higinio Durán y Martel, de origen peruano. También existían intereses del Imperio mexicano, cuyo gobierno había enviado representantes para promover la incorporación del istmo a sus dominios. El proyecto de Agustín de Iturbide había adquirido fuerza en Centroamérica y representaba otra posibilidad dentro del nuevo escenario político regional. Estas alternativas no eran simples simpatías personales. Reflejaban la incertidumbre sobre la capacidad de Panamá para sostener su independencia, proteger sus puertos y mantener sus relaciones comerciales. Finalmente, se impuso la propuesta de incorporarse a la República de Colombia, conocida históricamente como Gran Colombia, bajo el liderazgo de Simón Bolívar. La decisión estuvo relacionada con la admiración que despertaban sus victorias militares, la cercanía histórica y administrativa con la Nueva Granada y, especialmente, la posibilidad de contar con protección militar ante las amenazas externas. Esta quedó plasmada en el segundo artículo del Acta de Independencia, que estableció expresamente que el territorio de las provincias del Istmo pertenecía al Estado republicano de Colombia y que enviaría un diputado a su Congreso. De esta manera, Panamá rompió con España, pero no se constituyó entonces como una república soberana independiente de otros Estados. Su decisión fue incorporarse voluntariamente al proyecto republicano colombiano. Después de la proclamación La proclamación del 28 de noviembre fue seguida por la organización de las nuevas autoridades. José de Fábrega quedó al frente del gobierno del Istmo y se dispuso que las autoridades civiles, militares y eclesiásticas juraran fidelidad a la independencia.