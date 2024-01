Panamá, la segunda cuna del ‘jazz’

Estereotipos entre narrativas musicales

Sin embargo, durante el pre-jazz, se interpreta a Panamá como un lugar unidimensional, primitivo, localizado en un trópico caótico que necesita a Estados Unidos para atraer el orden, la limpieza y la modernidad al país en el imaginario estadounidense. Todas las canciones de esta época que tienen que ver con Panamá, están construidas para crear narrativas nocivas alrededor de las personas racializadas en Panamá y América Latina, especialmente los afrocaribeños traídos a la región para el trabajo forzado.

Algunas de las canciones que ilustran perfectamente esta intención incluyen a Christina, the mad girl de Michel Delevante, que trata de una “figura familiar de las calles de Colón”, describiendo a una mujer bilingüe y de color. En esta canción ella misma se pregunta si está loca, es indigente o ha perdido su camino.

Al hombre afropanameño también se le representa de forma parecida. Este tiene el estereotipo de estar siempre relajado al no tener trabajo, muy diferente a la realidad de las condiciones en las que habían traido a los negros a Latinoamérica, como esclavo y trabajador y no en condición de turista.

Estas representaciones son comunes en la época en Estados Unidos y estas prácticas son expandidas al contexto panameño a través de la música, como lo hace The Coon with the Panama de Jim Vaughn y Tom Lemonier, lanzada en 1902.

Por otro lado, el hombre blanco era tratado como superhéroe en las canciones de jazz de la época. Temas como The man who swung a pick at Panama e In Panama, son ejemplos de esto. Mientras las mujeres blancas eran puestas como la contraparte de las negras, siendo vistas como mujeres educadas y dóciles.

“Las imagenes del esclavo negro inepto y perezoso; y del artista negro simplista y sonrientes fueron adaptadas en representaciones engañosas de trabajadores afroantillanos en Panamá, haciendo creer que vivían una vida fácil y sin preocupaciones. Estas desempeñaron un papel de propaganda que servirían para reclutar mano de obra mal pagada del Caribe y continuar con el legado de la esclavitud recientemente abolida en Estados Unidos”, también comenta Zárate.

Además de la música, en Panamá la representación más palpable de la desigualdad y segregación racial son el silver roll y el gold roll, que se desarrolló a lo largo de los años de la construcción del Canal de Panamá por los Estados Unidos.