¿Quién fue Enrique A. Jiménez? El presidente que cambió la historia constitucional de Panamá

El 8 de febrero ocupa un lugar particular dentro del calendario histórico panameño al conmemorarse el natalicio de Enrique Adolfo Jiménez Brin, nacido en 1888, una de las figuras políticas más influyentes del país durante la primera mitad del siglo XX.<span class="mln_uppercase_mln"> </span>Aunque no se trata de una fecha asociada a batallas, tratados o gestas militares, su importancia radica en el impacto que tuvo Jiménez en la consolidación institucional de la joven República de Panamá y en los debates que marcaron la evolución de su sistema político.