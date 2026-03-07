Un partido de mujeres en un país sin voto femenino: la historia del Partido Nacional Feminista

El programa del Partido Nacional Feminista reflejaba una visión amplia de la igualdad. Sus propuestas incluían reformas destinadas a mejorar la situación social y jurídica de las mujeres en diversos ámbitos de la vida nacional.Entre sus principales objetivos se encontraban:El reconocimiento de derechos civiles iguales para hombres y mujeres.La reforma de leyes que subordinaban a la mujer dentro del matrimonio.La protección de los derechos de la mujer trabajadora.La expansión de la educación femenina.La promoción del derecho al sufragio.La formación política y cívica de las mujeres.Para las dirigentes feministas de la época, la participación política femenina no debía limitarse a emitir el voto. Consideraban que las mujeres debían participar activamente en la toma de decisiones y en la construcción del Estado.Esta perspectiva convirtió al Partido Nacional Feminista en un proyecto político adelantado a su tiempo.