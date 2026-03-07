Un partido de mujeres en un país sin voto femenino: la historia del Partido Nacional Feminista

En 1923, en una sociedad donde las mujeres aún no tenían derecho al voto ni acceso pleno a la vida política, un grupo de intelectuales, maestras y profesionales panameñas decidió dar un paso inédito: fundar una organización política para defender los derechos de las mujeres. Así nació el Partido Nacional Feminista, considerado uno de los primeros intentos formales en el país de articular una agenda política basada en la igualdad de género. La creación de este partido marcó un momento clave en la historia social y política de Panamá. Aunque su existencia y legado suelen quedar relegados a un segundo plano en los relatos tradicionales, el Partido Nacional Feminista fue una de las primeras plataformas organizadas desde las cuales las mujeres panameñas buscaron transformar las estructuras legales y sociales que limitaban su participación en la vida pública.

Un partido en un país donde las mujeres no podían votar

A principios del siglo XX, la sociedad panameña mantenía fuertes restricciones sobre el papel de las mujeres en la esfera pública. Las leyes no reconocían derechos políticos para ellas, y las oportunidades profesionales estaban limitadas a áreas consideradas socialmente aceptables, como la enseñanza. En ese contexto surgió una generación de mujeres educadas que comenzaron a cuestionar estas barreras. Entre las figuras centrales de este proceso estuvo Clara González, quien en 1922 se convirtió en la primera mujer en graduarse como abogada en Panamá. González entendía que la desigualdad jurídica entre hombres y mujeres estaba profundamente arraigida en las instituciones del país. Para ella, la lucha por los derechos femeninos debía pasar necesariamente por la organización política. Un año después de obtener su título, impulsó la creación del Partido Nacional Feminista, junto a otras activistas que compartían la convicción de que las mujeres debían convertirse en actoras activas dentro del sistema político. El hecho de fundar un partido en un momento en que las mujeres ni siquiera podían votar fue, en sí mismo, un gesto profundamente simbólico. Representaba la idea de que la ciudadanía femenina debía construirse antes de que el sistema estuviera dispuesto a reconocerla.

Los orígenes del proyecto político feminista

La fundación del partido estuvo vinculada a los debates que se desarrollaban dentro del movimiento feminista emergente en Panamá. En esos años, diversas mujeres educadoras e intelectuales comenzaron a organizar espacios de discusión sobre derechos civiles, educación femenina y participación pública. El Partido Nacional Feminista se estructuró como una organización dedicada a promover reformas legales que permitieran mejorar la condición jurídica y social de las mujeres. Su objetivo central era impulsar cambios en la legislación panameña para reconocer derechos que hasta entonces estaban reservados exclusivamente a los hombres. Entre las metas del partido se encontraba, en primer lugar, la conquista del sufragio femenino. Sin embargo, la agenda feminista de la época iba más allá del derecho al voto. Las activistas buscaban transformar una serie de normas legales que limitaban la autonomía de las mujeres en ámbitos como la familia, el trabajo y la educación.

Una agenda política adelantada a su tiempo

El programa del Partido Nacional Feminista reflejaba una visión amplia de la igualdad. Sus propuestas incluían reformas destinadas a mejorar la situación social y jurídica de las mujeres en diversos ámbitos de la vida nacional. Entre sus principales objetivos se encontraban: El reconocimiento de derechos civiles iguales para hombres y mujeres. La reforma de leyes que subordinaban a la mujer dentro del matrimonio. La protección de los derechos de la mujer trabajadora. La expansión de la educación femenina. La promoción del derecho al sufragio. La formación política y cívica de las mujeres. Para las dirigentes feministas de la época, la participación política femenina no debía limitarse a emitir el voto. Consideraban que las mujeres debían participar activamente en la toma de decisiones y en la construcción del Estado. Esta perspectiva convirtió al Partido Nacional Feminista en un proyecto político adelantado a su tiempo.

Formación política y conciencia ciudadana

Uno de los aportes más importantes del partido fue su énfasis en la educación política de las mujeres. Las dirigentes feministas comprendían que el acceso a los derechos políticos requería también un proceso de formación cívica. Por esta razón impulsaron iniciativas orientadas a preparar a las mujeres para participar en la vida pública. Entre estas iniciativas destacó la creación de espacios educativos donde se impartían conocimientos sobre historia, política, legislación y ciudadanía. El objetivo era que las mujeres adquirieran herramientas intelectuales para comprender el funcionamiento del Estado y defender sus derechos. Esta estrategia reflejaba una convicción central del movimiento feminista de la época: la igualdad política debía construirse mediante educación, organización y conciencia social.

Un movimiento pequeño pero influyente

Aunque el Partido Nacional Feminista nunca llegó a convertirse en una fuerza electoral de gran tamaño, su importancia radica en el impacto intelectual y social que tuvo en el debate público. La existencia misma del partido introdujo en la agenda nacional temas que hasta entonces rara vez se discutían en la política panameña. Las feministas comenzaron a cuestionar públicamente la exclusión política de las mujeres y a exigir reformas que permitieran ampliar la ciudadanía. Este proceso contribuyó a transformar gradualmente la percepción social sobre el papel de las mujeres en la vida pública. Con el paso de los años, las ideas impulsadas por el partido influyeron en otros movimientos y organizaciones que continuaron luchando por los derechos femeninos.

Un antecedente de la conquista del voto femenino

El sufragio femenino en Panamá no se conquistó inmediatamente después de la creación del Partido Nacional Feminista. La lucha por este derecho se extendió durante varias décadas. Sin embargo, el trabajo organizativo realizado por las feministas de la década de 1920 sentó las bases para los avances posteriores. Finalmente, en 1941 se aprobó una forma limitada de voto femenino para mujeres alfabetizadas durante el gobierno de Arnulfo Arias Madrid. Años más tarde, la Constitución de 1946 consolidó el sufragio femenino universal, permitiendo que todas las mujeres panameñas pudieran participar en elecciones nacionales. Aunque estos logros ocurrieron décadas después de la fundación del partido, muchos historiadores consideran que el movimiento feminista de los años veinte fue fundamental para abrir el camino hacia estas reformas.

Un capítulo poco recordado de la historia política

A pesar de su importancia histórica, el Partido Nacional Feminista no suele ocupar un lugar destacado en los relatos tradicionales de la política panameña. Durante décadas, la historia política del país se ha centrado principalmente en los partidos dirigidos por hombres y en las figuras masculinas que dominaron la vida pública. Sin embargo, la existencia de este partido demuestra que las mujeres panameñas comenzaron a organizarse políticamente mucho antes de que el sistema estuviera dispuesto a reconocer su participación. El Partido Nacional Feminista representó un intento temprano de democratizar la sociedad panameña y de ampliar los derechos ciudadanos.

El legado de las pioneras