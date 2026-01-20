Representante de San Miguelito: ‘Me ofrecieron 80 mil dólares’

Javier Valverde, representante del corregimiento Belisario Porras en el municipio de San Miguelito, denunció este martes 20 de enero que la empresa Revisalud le ofreció 80 mil dólares, y que le dijeron que otros habrían aceptado el dinero.

“Recibí un día la visita, que lo sepa el país, de lobistas que me fueron a proponer 100 mil dólares para que apoyara a la empresa Revisalud. De esos, 20 mil dólares se iban a ir para los lobistas. Fueron tres personas totalmente desconocidas para mí que fueron a proponer 80 mil dólares para este servidor”, afirmó Valverde durante una reunión del Concejo Municipal de San Miguelito. “Obviamente se dieron cuenta que yo no estaba metido en eso y más nunca volví a recibirlos. Después de esto, de todo lo que se da estas últimas semanas, me vuelven y me escriben, ya después de toda la decisión que ahora la Autoridad de Aseo es la que va a recoger la basura en San Miguelito y me dicen: tú no lo aceptaste, pero ellos sí lo aceptaron”, relató.

Valverde continuó diciendo que estaba frente a corrupción evidente y que “las fuerzas de este país, de este distrito de San Miguelito, se han dejado llevar por el amor al dinero. Y hoy nosotros somos víctimas y quién sabe por cuántos años más vamos a ser víctimas en San Miguelito”.

Detalló que ya se tenía un plan para deshacerse de la empresa Revisalud, que considera ha hecho daño al municipio por años.

“Sé sin duda alguna que hemos quedado en lo mismo. Solamente cambió de administración y de nombre, pero en San Miguelito lastimosamente seguimos en lo mismo”, lamentó.