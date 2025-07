Sinaproc activa vigilancia costera en Panamá por tsunami tras sismo de 8.8 en Rusia

Zonas bajo vigilancia

Las regiones costeras bajo observación incluyen Chiriquí, sur de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste y Darién, con especial atención en áreas como Punta Burica, Punta Mala y Piña, que por su geografía son más vulnerables a variaciones de oleaje.

Aunque en países y estados como Japón y Hawái respectivamente ya se han registrado olas en las primeras horas del miércoles, en Panamá se estima que las olas asociadas al fenómeno podrían llegar entre 30 centímetros y 1 metro, y en muchos casos serían imperceptibles o se mezclarían con el oleaje normal.

“El mejor escenario es que no veamos nada. Pero eso no significa que no debamos mantenernos informados y alejados de la costa”, advirtió el director de Sinaproc.