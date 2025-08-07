Un Poder Legislativo disfuncional

Lo primero que hay que señalar es que es muy probable que, dependiendo de la naturaleza de cada ley, el bloque de los 37 sufra rupturas cada vez más continuas, cediendo a presiones de muchos tipos. La Asamblea es un órgano que más parece un Frankestein que una institución fundamental del Estado democrático. Veamos algunos ejemplos.La Asamblea Nacional tiene contratados, entre permanentes y eventuales, 4.719 funcionarios, y el presupuesto de 2026 le asigna 98,7 millones de balboas. El Congreso de los Diputados de España está compuesto por 350 diputados, es decir, 5 veces más que la Asamblea Nacional de Panamá, y tiene una planilla de 934 funcionarios entre los de carrera (385), personal contratado (75), personal adscrito a servicios de apoyo (239) y personal eventual (235). Y su presupuesto anual es el equivalente a 127 millones de balboas. Dicho de otra manera, en Panamá a cada uno de los 71 diputados le corresponderían 66,5 funcionarios y a los congresistas españoles 2,66 funcionarios por diputado.Siguiendo con la comparación, si dividiéramos el presupuesto anual, a cada diputado español le corresponderían 362.000 balboas y a cada diputado panameño 1,390.000 balboas. En Panamá hay diputados con cinco despachos y una planilla mensual superior a los 200.000 balboas mensuales.Sesionan solo ocho meses al año y no se les descuentan del salario los días que no asisten, solo los investiga y juzga la Corte Suprema de Justicia, siempre y cuando exista la 'prueba sumaria' (que nadie sabe muy bien en qué consiste y de la que hay varias interpretaciones), y para ser condenados se requiere una mayoría calificada de seis de los nueve magistrados. Téngase presente además que la Asamblea es el órgano judicial de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y a la vez es la Corte la que juzga a los diputados. Así, pues, es una situación posibilitadora de la corrupción o del chantaje judicial.Las anteriores son solo un débil reflejo de las canonjías de las que disfrutan los diputados durante cinco largos años, ya que además disponen de pasaporte diplomático, placas oficiales, comunicaciones telefónicas gratuitas, choferes pagados por el Estado y otros beneficios adicionales.Con esta estructura evidentemente corrupta, más las dádivas que se pueden recibir por cambiar su voto en ciertos proyectos, tal como al parecer ocurrió ahora con las elecciones a las comisiones de Credenciales y Gobierno, las expectativas sobre cambios importantes en la Asamblea son muy débiles. Pero nada de esto impediría que algunas bancadas intenten jugar un papel importante en proyectos de lucha contra la corrupción, e incluso en proyectos que aspiren a reformar de manera importante el Reglamento Interno de la institución. A lo que apuntamos es que sus posibilidades de éxito son exiguas.En efecto, lograr cambios significativos en la Asamblea Nacional de Diputados, a fin de que se puedan aprobar paquetes de leyes de lucha contra la corrupción, la evasión fiscal, y otras de similar importancia, requiere no solo de una reforma en profundidad del Reglamento Interno, sino también cambiar una camisa de fuerza legal en la que se erige la Constitución Nacional.