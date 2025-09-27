El bullicio era ensordecedor. Más de 20,000 profesionales de 96 países recorrían los pasillos que parecían no terminar nunca. Había más de mil expositores: desde molinos centenarios hasta startups que mostraban algoritmos de inteligencia artificial aplicados a la fermentación.'Es mi primera vez aquí y de verdad estamos muy impresionados', confesó Javier Medina mientras ajustaba su credencial de visitante. El creador de la marca Con Olor a Panamá, describía la feria como un mapa concentrado del futuro: 'Están todos los proveedores en un solo lugar. Para nosotros es vital el comercio con Estados Unidos y los tratados que tenemos. Además, nos damos a conocer como empresa panameña. Esto abre puertas'.Los pasillos estaban dominados por máquinas que parecían salidas de una película futurista. Hornos que se autolimpiaban, brazos robóticos que decoraban pasteles, robots que transportaban cajas de ingredientes y softwares que predecían la demanda de un producto según el comportamiento del consumidor.'Lo que más me impresionó fue la maquinaria', dijo Roberto Stizzoli, chef ejecutivo del Grupo Stizzoli. 'Hay tecnologías con inteligencia artificial integradas, que permiten una producción eficiente sin perder calidad. Uno ve estas cosas y empieza a pensar en nuevas posibilidades para Panamá'.