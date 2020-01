Estudio de IVI, pionero en vitrificación, entre los 25 mejores de la ASRM

Un estudio realizado por IVI, pionero en vitrificación, es clasificado entre los 25 mejores en la historia de la Medicina Reproductiva. Todo esto surge en el marco del 75 aniversario de la Sociedad Americana para la Medicina Reproductiva (ASRM). La investigación titulada 'Comparison of concomitant outcome achieved with fresh and cryopreserved donor oocytes vitrified by the Cryotop method', liderado por la doctora Ana Cobo, directora de la Unidad de Criobiología de IVI Valencia, impulsó la utilización generalizada de la vitrificación de óvulos en la práctica clínica diaria hace poco más de 10 años, convirtiéndose en una investigación pionera a nivel mundial en cuanto a aplicación clínica del método. El éxito en la vitrificación de óvulos es un hito que ha marcado la historia de la medicina reproductiva en el mundo.