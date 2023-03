Una misión para llevar a niñas panameñas a la NASA

El Despacho de la Primera Dama junto a la Fundación She Is lanzan "Ella es Astronauta", un programa que promete mejorar la vida de jóvenes panameñas a través de la ciencia, y la tecnología.

Un programa de la fundación She Is en alianza con el Despacho de la Primera Dama, el cual busca empoderar a niñas panameñas, de 11 y 16 años, en condiciones de vulnerabilidad, con el fin de llevarlas a cumplir un sueño: conocer las estrellas con la Nasa. El programa se llama 'Ella es Astronauta'.

Las jóvenes podrán participar, iniciar procesos de empoderamiento social y de liderazgo, detonar talentos y habilidades a través de la educación STEAM. El programa finaliza con una inmersión académica de una semana en el Space Center de la NASA en Houston, Estados Unidos.

Las 10 niñas escogidas para formar parte del programa este 2023, tendrán actividades de robótica, programación, construcción de cohetes, organización de misiones, creación de hábitat lunar y charlas con expertos en dirección de vuelo y simulación de viajes al espacio.

Durante estas actividades, aprenderán a trabajar en equipo, a desarrollar valores de liderazgo, compañerismo, de igual manera que los equipos profesionales de astronautas quienes se embarcan en misiones espaciales.

"Estamos muy felices de llegar a Panamá para brindarle la oportunidad a niñas del país a explotar su máximo potencial en la ciencia y la tecnología", expresó Nadia Sanchez, Presidente de la Fundación She Is que abrió sus puertas en 2019 en el territorio colombiano. "El programa ¨'Ella es Astronauta' nace con el fin de brindarles una oportunidad a las niñas panameñas de tener una voz y la capacidad de decidir por sí mismas, lo que quieren de su futuro".

La Primera Dama de la república, Yazmín Colón de Cortizo, estuvo presente en la rueda de prensa, este 22 de marzo, y expresó sus ansías por ofrecerle un mejor estilo de vida y oportunidades a las futuras generaciones femeninas del país con el fin de disminuir la brecha de género que aún se vive en la actualidad.

“Es un hecho que la educación sigue abriendo caminos y en este caso, en particular, a las niñas de nuestro país. Como embajadora de la educación STEAM para las Américas, me siento tremendamente orgullosa que la Fundación She Is haya sumado a Panamá a este hermoso programa con el fin de romper estereotipos de género y crear oportunidades educativas para las niñas en estado de vulnerabilidad”, comunicó de Cortizo durante la rueda de prensa.