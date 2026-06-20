Un año de ALDEA Café 500Historias: literatura, arte y comunidad en San Francisco

La idea de ALDEA Café 500Historias surge a partir del concepto desarrollado por el sociólogo urbano estadounidense Ray Oldenburg, reconocido por promover la importancia de los llamados 'terceros lugares': espacios públicos e informales de encuentro que fortalecen la vida comunitaria, la participación ciudadana y la convivencia social.En sus investigaciones, Oldenburg destacó la necesidad de contar con lugares distintos al hogar y al trabajo donde las personas puedan reunirse, intercambiar ideas y construir vínculos. Esa visión inspira el modelo de ALDEA Café.'Vivimos un momento histórico complejo, marcado por cambios tecnológicos, transformaciones geopolíticas y nuevos desafíos sociales. Ante esa realidad, creemos que la cultura no es un lujo, sino una necesidad. Nos ayuda a comprender el mundo, desarrollar empatía y fortalecer nuestra capacidad de reflexión', afirmó Rodríguez.El director explicó que la visión del proyecto es crear oportunidades para que los jóvenes desarrollen su talento y encuentren espacios donde puedan crecer, ya sea a través de la literatura, la música, el arte, el emprendimiento o la gastronomía.A su juicio, Panamá posee una ventaja importante: su tamaño facilita la conexión entre personas, instituciones y proyectos, lo que permite articular redes de colaboración con rapidez y generar un impacto significativo.'Las dificultades existen, pero son superables. Lo fundamental es creer que sí se puede construir una cultura más fuerte y participativa. Para lograrlo es necesario conectar a creadores, productores y públicos, fomentando espacios donde quienes consumen cultura también puedan convertirse en protagonistas', sostuvo.Por su parte, la coordinadora del centro cultural, Beatriz Henríquez, aseguró que uno de los objetivos de la iniciativa es demostrar que la cultura también puede ser sostenible desde el punto de vista económico, siguiendo los principios de la llamada economía naranja.'Lo conseguiremos dando voz a todos los artistas que quieran compartir su talento, ya sea a través de la literatura, la poesía, la música, la danza o los conversatorios. Queremos que tengan un espacio donde puedan mostrar su trabajo, compartir sus experiencias y conectar con el público', concluyó.