¿Cuándo decidiste convertirte en ‘youtuber’?

Antes de la pandemia, que fue justo cuando empecé; solía viajar como turista. Tuve la oportunidad de visitar Corea, Japón, Europa, pero en ese tiempo no grababa videos. Mis amigos me decían ‘José, tú que viajas mucho, ¿por qué no documentas esas aventuras en videos para YouTube?’. Al principio lo pensé, pero hablar frente a una cámara es un reto, sobre todo si no tienes experiencia.

¿Te daba miedo o pena hablar frente a cámara?

¿Cuál fue el video que te hizo despegar como ‘youtuber’?

¿Cuál fue el momento más desafiante o retador que tuviste?

Fue muy doloroso y estuve triste como por dos semanas. Pensé en renunciar a ser youtuber, pero la gente me animó a seguir. Aunque nunca recuperé nada, eso me motivó a seguir con más fuerza, y aquí estamos.

Tuve uno muy triste y lamentable hace como dos o tres años. Acababa de llegar de Perú y había grabado cinco videos que me costaron mucho trabajo. Al llegar a casa, olvidé cerrar el maletero del carro, y allí estaba la mochila con mi laptop de edición y como 10 discos duros. Me robaron todo.

¿Cómo es la preparación para hacer un video?

Luego está la posproducción, la edición, que a veces me da un poco de pereza, pero sigo adelante. Me toma unos tres días para editar un video, eligiendo la música adecuada y estructurando la historia de manera coherente.

¿Cómo te recibe la gente en los lugares que visitas?

Cuando llego a un país nuevo, al principio siento que debo adaptarme al ambiente. Después de un par de horas, ya me siento más cómodo y empiezo a grabar. Con la experiencia, uno se va acostumbrando. La gente suele acercarse cuando me ve con la cámara. Por ejemplo, en República Dominicana, ¡es una locura!

¿Cómo combinas tus dos profesiones?

¿Qué consejo le darías a quienes quieren ser ‘youtubers’?

Primero, que estudien y se preparen bien. Aunque yo no estudié nada relacionado con la creación de contenido, recomiendo que estudien algo afín, como marketing, publicidad o periodismo, para que tengan una mejor base. No se queden solo en ser youtubers; prepárense profesionalmente. Ese es un gran consejo que les puedo dar.

¿Cuáles son tus próximos destinos?

¿Cómo fue tu infancia?

Fue muy bonita. Allá en El Cocal siempre salía a jugar con los vecinos. Jugábamos a cosas que ya casi no se ven: la queda, el escondido, uno, dos, tres, pan con queso y mantequilla... Esos juegos que ya no se ven tanto. No he visto a los muchachos jugarlos ahora, en la actualidad. Fue una infancia muy bonita, rodeado del campo, con mis papás, en la ganadería, en las fincas, montando caballo...

Me llamaba mucho la atención ser médico. Pero, por cosas de la vida, terminé estudiando ingeniería en electrónica y telecomunicaciones. Siento que fue porque mi abuelo, Aquiles, cuando tenía como 15 años, me regaló una antena parabólica. Ahí empezó mi interés por las telecomunicaciones; me gustaba rastrear satélites y me la pasaba buscando canales de televisión de otras partes del mundo.