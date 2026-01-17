‘A tu lado, siempre’: El mensaje de apoyo a Julio Iglesias en redes

En medio de la controversia, <b>Miranda Rijnsburger</b>, esposa del cantante, manifestó públicamente su apoyo a través de la sección de comentarios de la publicación. Frente a los más de <b>636 mil seguidores</b> del artista en la red social, Rijnsburger escribió un breve mensaje: <i>'A tu lado, siempre'</i>.La frase fue interpretada como una clara muestra de respaldo en uno de los momentos más complejos a nivel mediático en la carrera del intérprete. El comentario generó decenas de reacciones y respuestas, tanto de seguidores que expresaron solidaridad como de usuarios críticos, evidenciando la polarización de opiniones en torno al caso.Hasta el momento, el artista mantiene su postura de rechazo a las acusaciones mientras el proceso sigue su curso en el ámbito judicial.