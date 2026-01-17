‘A tu lado, siempre’: El mensaje de apoyo a Julio Iglesias en redes

Ante la repercusión mediática del caso, el artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un comunicado en el que calificó las acusaciones como “absolutamente falsas” . En el mensaje, Iglesias expresó su pesar por la situación y rechazó de forma categórica los señalamientos en su contra.

El cantante español Julio Iglesias se encuentra en el centro de la atención pública tras la presentación de denuncias por parte de dos exempleadas, quienes lo señalaron ante la justicia española por presuntos delitos sexuales y trata de personas .

En medio de la controversia, Miranda Rijnsburger, esposa del cantante, manifestó públicamente su apoyo a través de la sección de comentarios de la publicación. Frente a los más de 636 mil seguidores del artista en la red social, Rijnsburger escribió un breve mensaje: “A tu lado, siempre”.

La frase fue interpretada como una clara muestra de respaldo en uno de los momentos más complejos a nivel mediático en la carrera del intérprete. El comentario generó decenas de reacciones y respuestas, tanto de seguidores que expresaron solidaridad como de usuarios críticos, evidenciando la polarización de opiniones en torno al caso.

Hasta el momento, el artista mantiene su postura de rechazo a las acusaciones mientras el proceso sigue su curso en el ámbito judicial.