Actor de ‘Betty La Fea’ recuerda la tragedia aérea ocurrida entre Panamá y Medellín que le arrebató a su hermano

El actor colombiano Jorge Enrique Abello - mejor conocido por su rol protagonista como ‘don Armando’ en la telenovela ‘Betty La Fea’ - confesó en una entrevista concedida al canal CityTV aquel evento que nunca logró superar en su vida: la muerte de su hermano Eduardo en un accidente aéreo ocurrido en 1992, mientras este se encontraba a bordo de un avión que cubría la ruta Panamá-Medellín .

”No había radio ayuda como se conocía en ese tiempo. Porque o bien la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia la robó o la inhabilitó. Entonces, el piloto pensó que podía bajar a tierra pero no era así, por lo que se confundió, y se estrellaron. Murieron muchas personas de la comunidad judía que vivían en Panamá, además de mi hermano”, narró el actor.

Abello recuerda que la noticia ocurrió mientras trabajaba voluntariamente como asistente de dirección en una película en Roma (Italia). “En un gesto de generosidad, mi familia no me contó al principio para que no me devolviera de Italia, ya que estaba cumpliendo un sueño. Al pasar los días, me di cuenta que algo muy grave estaba pasando, hasta que alguien me contó”, contó Abello.

Para el intérprete colombiano - además conocido por protagonizar la telenovela ‘En los tacones de Eva’ - la muerte de su hermano fue una ocasión en la que pudo experimentar cómo la muerte cala en los seres humanos, haciendo ver que no todos duran para siempre. “Cuando somos jóvenes, pensamos que somos eternos y ese fue el primer campanazo en mi juventud para decirme: ‘no, tú también vas a morir como se te murió tu hermano”, agregó.

En la actualidad, Abello se encuentra en una ronda de entrevistas para promocionar su primera obra literaria: ‘Saturno Tropical’, un thriller basado en elementos como la identidad y el deseo. En la citada entrevista con CityTV, el también escritor aseguró que la pasión por escribir le llevó a publicar diversos artículos periodísticos en publicaciones como la revista Rolling Stone. Su devoción por las letras es tal que lo llevó a ser socio de la librería ‘La Madriguera del Conejo’, ubicada en Bogotá.