Agenda cultural de mayo: ballet, festivales y concursos literarios marcan la temporada

El mes de mayo comienza con una agenda cultural cargada de actividades que versan en distintos ámbitos de la creación, la expresividad y el conocimiento como el teatro, la danza y la divulgación histórica, entre otros.

El Corsario

La agenda estará marcada por el estreno – por primera vez en Panamá – de la obra ‘El Corsario’ la cual será presentada por más de 40 bailarines del Ballet Nacional de Panamá. Esta es una obra original del coreógrafo francés Marius Petipa y ruso Peter Gusev, y será traído al país de la mano de más de 40 bailarines del BNP guiados por la coreografía de David Makhateli y la dirección artística de Sasa Adamovic. Una obra cuyas partituras fueron diseñadas por el compositor francés Adolphe Adam. El mismo que estuvo detrás de otras obras icónicas del ballet mundial como ‘Giselle’ o ‘La Hija del Danubio’, entre otros. La trama de ‘El Corsario’ se centra en el poema homónimo del británico romanticista Lord Byron que se centra en la historia del temido corsario Conrad en su expedición contra los turcos. En medio de una expedición, en la que libera a mujeres esclavizadas, es capturado y condenado a muerte por Gulnare, una esclava que se enamora de él. Ella es capaz de hacer cualquier cosa por su enamorado, a tal grado que asesina al pachá, el término bajo el que se conocía en la época a un alto cargo militar del Imperio Otomano. El espectáculo se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, mientras que los boletos se pueden adquirir en Panatickets.

Festival de Grupos de Cámara

Mayo también será escenario de la sexta edición del Festival de Grupos de Cámara, el cual se inaugurará el 7 de mayo en el Teatro Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes. Estos serán los grupos que formarán parte del Festival de Grupos de Cámara: Laji Saxophone Quartet (sábado 9 a las 10:00 am y domingo 10 de mayo a las 4:00 pm), Eliécer Izquierdo Project (lunes 11 de mayo a las 7:00 pm), Hands Song (12 de mayo a las 7:30 pm), Cantabile Quintet (13 de mayo a las 6:00 pm), Grupo de Cámara Ecos (14 de mayo a las 7:00 pm), y Quiubo-Inti Cuarteto Dorado (16 de mayo a las 7:00 pm).

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