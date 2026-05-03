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Vida y cultura

Agenda cultural de mayo: ballet, festivales y concursos literarios marcan la temporada

El ensayo de ‘El Corsario’ se llevó a cabo recientemente en el Teatro Nacional.
El ensayo de ‘El Corsario’ se llevó a cabo recientemente en el Teatro Nacional.
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José Vilar
  • 04/05/2026 00:00
Mayo arranca en Panamá con una variada agenda cultural que incluye el estreno del ballet ‘El Corsario’ por el Ballet Nacional de Panamá, festivales musicales y exposiciones

El mes de mayo comienza con una agenda cultural cargada de actividades que versan en distintos ámbitos de la creación, la expresividad y el conocimiento como el teatro, la danza y la divulgación histórica, entre otros.

El Corsario

La agenda estará marcada por el estreno – por primera vez en Panamá – de la obra ‘El Corsario’ la cual será presentada por más de 40 bailarines del Ballet Nacional de Panamá. Esta es una obra original del coreógrafo francés Marius Petipa y ruso Peter Gusev, y será traído al país de la mano de más de 40 bailarines del BNP guiados por la coreografía de David Makhateli y la dirección artística de Sasa Adamovic. Una obra cuyas partituras fueron diseñadas por el compositor francés Adolphe Adam. El mismo que estuvo detrás de otras obras icónicas del ballet mundial como ‘Giselle’ o ‘La Hija del Danubio’, entre otros.

La trama de ‘El Corsario’ se centra en el poema homónimo del británico romanticista Lord Byron que se centra en la historia del temido corsario Conrad en su expedición contra los turcos. En medio de una expedición, en la que libera a mujeres esclavizadas, es capturado y condenado a muerte por Gulnare, una esclava que se enamora de él. Ella es capaz de hacer cualquier cosa por su enamorado, a tal grado que asesina al pachá, el término bajo el que se conocía en la época a un alto cargo militar del Imperio Otomano.

El espectáculo se llevará a cabo del 7 al 9 de mayo en el Teatro Anayansi del Centro de Convenciones Atlapa, mientras que los boletos se pueden adquirir en Panatickets.

Festival de Grupos de Cámara

Mayo también será escenario de la sexta edición del Festival de Grupos de Cámara, el cual se inaugurará el 7 de mayo en el Teatro Aurea ‘Baby’ Torrijos de la Ciudad de las Artes.

Estos serán los grupos que formarán parte del Festival de Grupos de Cámara: Laji Saxophone Quartet (sábado 9 a las 10:00 am y domingo 10 de mayo a las 4:00 pm), Eliécer Izquierdo Project (lunes 11 de mayo a las 7:00 pm), Hands Song (12 de mayo a las 7:30 pm), Cantabile Quintet (13 de mayo a las 6:00 pm), Grupo de Cámara Ecos (14 de mayo a las 7:00 pm), y Quiubo-Inti Cuarteto Dorado (16 de mayo a las 7:00 pm).

Otras actividades y concursos

Otra exposición que se puede ver hasta el próximo 17 de mayo la exposición ‘El Mundo Según Mafalda’ en el centro comercial TownCenter, la cual desmenuza de forma pormenorizada el universo creado por el dibujante argentino Quino en el centro comercial TownCenter.

En cambio, en lo que se refiere a la convocatoria de los concursos de literatura promovidos desde el Ministerio de Cultura tendrán su fin entre los meses de mayo y junio.

De este modo, la convocatoria del ‘Concurso de Cuento Infantil Medio Pollito’ estaría habilitada hasta el próximo 15 de mayo. Mientras que hasta el 22 de mayo, los que quisieran aspirar a ser concursantes del ‘Concurso de Cuento Juvenil Rosa María Britton’ podrán optar a serlo hasta esa fecha.

Hasta el 29 de mayo, en cambio, estará abierta la convocatoria para el ‘Concurso de Poesía Joven Gustavo Batista’. Y el 1 de junio es la fecha límite para optar por el ‘Premio de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín. El día 4 de ese mismo mes finaliza la convocatoria de los ‘Premios de Narrativa Ariel Barría’ y el 5, el del ‘Premio Literario Pedro Correa’. El 30, finaliza el plazo para poder participar del concurso de Literatura ‘Ricardo Miró’. Las bases están disponibles en la página web del Ministerio de Cultura www.micultura.gob.pa.

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